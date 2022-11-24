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24/11/2022 11:00

《真知灼見－溫灼培》蘇格蘭若棄脫英，可紓緩英鎊壓力

　　《真知灼見》昨晚（２３日）英國最高法院裁定，未經英國政府同意下，蘇格蘭政府不能舉
行獨立公投。英國法院有如此裁定可謂是意料中事，始終，英國法院無可置疑地站在英國政府的
利益出發。但有趣是蘇格蘭首席部長施雅晴（Ｎｉｃｏｌａ　Ｓｔｕｒｇｅｏｎ）對此事的反應
。她指，對這裁決感失望，但會尊重法院的裁決。言下之意，她可能會放棄原定於明年１０月
１９日推行的脫英公投。這與施雅晴過往的強硬要求舉行脫英公投態度明顯出現了１８０度變化
。為何會這樣？
　
＊施雅晴對獨立公投沒必勝把握＊
　
　　相信最大原因，是最近民意調查顯示，在獨立問題上蘇格蘭人的意向出現了改變。據獨立民
調機構ＩＰＳＯＳ最近於１０月中所作的調查顯示，支持蘇格蘭脫英的民眾只有５０％，反對獨
立有４３％，其餘７％不作表態。明顯，蘇格蘭在脫英問題上暫不存在壓倒性的多數。相信正是
因為施雅晴沒有必勝信心，所以才假意接受英國法院裁決以作下台階。一點必須理解，早於
２０１４年蘇格蘭才作過一次獨立公投但告失敗，所以如果明年在沒必勝把握下再作公投而又告
失敗，日後蘇格蘭要脫英便相當困難。
　
＊蘇格蘭政治穩定紓緩英鎊壓力＊
　
　　蘇格蘭暫不脫英，對英國而言當然是鬆了口氣，也解釋英鎊匯價隨即重上１﹒２０美元之上
的原因，不排除借助有關因素英鎊可進一步考驗１﹒２３美元水平。不過，在現時英國面前所要
面對的困難依然不少，例如英經濟未來全年將很大機會陷入衰退，這可對英鎊相當不利。今早
（２４日）於亞洲市場所見，英鎊報１﹒２０９２美元或９﹒４５港元。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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