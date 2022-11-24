  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/11/2022 10:00

《積金攻略－黃煥儀》強積金計劃行政費降低，令成員受惠

　　《積金攻略》強積金收費一向以來都是打工一族所關注的事情，因為收費水平高低會影響其
最終投資回報。積金局較最前宣布，　針對強積金行政費，現正在全力構建的積金易平台定下目
標，將強積金計劃行政費降低多達５５％。在各項強積金收費中，行政費佔基金開支比率超
４０％，　比率之高實在不容忽視。
　　積金局現正構建的積金易平台，會將強積金計劃行政工作程序標準化、精簡化和自動化，藉
此降低強積金計劃行政費。至於其他收費，積金局表示將會繼續提升強積金透明度，從而促進市
場競爭，帶動收費下調。積金局表示，未來亦會繼續監察強積金收費水平，務求為計劃成員帶來
更多高性價比的強積金基金產品。
　　強積金計劃成員在選擇強積金基金的過程中，除了留意回報率及風險之外，基金的收費也會
影響最終所得回報。因此計劃成員作出投資決定時，建議需要將基金收費作為其中一項的考慮因
素。為幫助計劃成員更容易比較和分析，積金局最近在「強積金基金平台」網頁新增了兩項「排
行榜」，分別為「最低五年期累積回報的十個基金」及「最高開支比率的十個基金」，讓計劃成
員更容易了解及比較各基金的回報率及收費開支。
　　此外，強積金計劃成員亦可於「強積金基金平台」網頁中的「基金資訊表」分頁，以比較各
款基金的最近期「基金開支比率」。所謂「基金開支比率」，據積金局網頁解釋，這是以百分率
顯示基金在上一財政期的收費，以客觀衡量強積金收費水平。同類型基金的開支比率差別可以很
大。舉例說，根據「強積金基金平台」截至２０２２年９月３０日數據，保證基金的開支比率最
低為１﹒２９％，最高則可達３﹒３３％。
　　總括而言，強積金計劃成員應在收費，投資風險及回報三方面均要全面考慮，積極管理強積
金，以為未來退休保障做好準備。如果對選擇強積金基金有疑惑，不妨請教持牌的強積金顧問，
為自己的強積金投資好好部署。
《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管　黃煥儀》
　
資料來源：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｍｆｐ﹒ｍｐｆａ﹒ｏｒｇ﹒ｈｋ╱ｔｃｈ╱ｍｐｐ＿ｌｉｓｔ﹒ｊｓｐ
　
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning24/11/2022
林家亨：小米發展高端市場力不從心　前景難樂觀
人氣文章財經熱話24/11/2022
【虛幣世界】市場料聯儲加息態度軟化，加密貨幣高走
人氣文章生財有道23/11/2022
【高息定存】星展推一星期港元及美元定存10厘息優惠
人氣文章中國故事23/11/2022
《神州經脈》一線城市收緊防疫　銀企合作救內房　滬指悶升
人氣文章財經熱話23/11/2022
兩電齊加電費卻遭大行看淡　公用股還有其他選擇？
人氣文章生財有道23/11/2022
【高息定存】富融升一年期港元定期存息至4.5厘　1蚊也可入場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金