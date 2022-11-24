《積金攻略－黃煥儀》強積金計劃行政費降低，令成員受惠

《積金攻略》強積金收費一向以來都是打工一族所關注的事情，因為收費水平高低會影響其

最終投資回報。積金局較最前宣布， 針對強積金行政費，現正在全力構建的積金易平台定下目

標，將強積金計劃行政費降低多達５５％。在各項強積金收費中，行政費佔基金開支比率超

４０％， 比率之高實在不容忽視。

積金局現正構建的積金易平台，會將強積金計劃行政工作程序標準化、精簡化和自動化，藉

此降低強積金計劃行政費。至於其他收費，積金局表示將會繼續提升強積金透明度，從而促進市

場競爭，帶動收費下調。積金局表示，未來亦會繼續監察強積金收費水平，務求為計劃成員帶來

更多高性價比的強積金基金產品。

強積金計劃成員在選擇強積金基金的過程中，除了留意回報率及風險之外，基金的收費也會

影響最終所得回報。因此計劃成員作出投資決定時，建議需要將基金收費作為其中一項的考慮因

素。為幫助計劃成員更容易比較和分析，積金局最近在「強積金基金平台」網頁新增了兩項「排

行榜」，分別為「最低五年期累積回報的十個基金」及「最高開支比率的十個基金」，讓計劃成

員更容易了解及比較各基金的回報率及收費開支。

此外，強積金計劃成員亦可於「強積金基金平台」網頁中的「基金資訊表」分頁，以比較各

款基金的最近期「基金開支比率」。所謂「基金開支比率」，據積金局網頁解釋，這是以百分率

顯示基金在上一財政期的收費，以客觀衡量強積金收費水平。同類型基金的開支比率差別可以很

大。舉例說，根據「強積金基金平台」截至２０２２年９月３０日數據，保證基金的開支比率最

低為１﹒２９％，最高則可達３﹒３３％。

總括而言，強積金計劃成員應在收費，投資風險及回報三方面均要全面考慮，積極管理強積

金，以為未來退休保障做好準備。如果對選擇強積金基金有疑惑，不妨請教持牌的強積金顧問，

為自己的強積金投資好好部署。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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