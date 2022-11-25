《缸邊麗評－熊麗萍》利好政策接二連三，內房股能否轉勢？

《缸邊麗評》內地在近兩星期密集式出台不同政策，除了優化防疫措施２０條之外，與內房

相關的政策更是接二連三，推進保交樓專項借款，及支持個人住房貸款需求，而內銀亦確實先後

與多間內房簽署戰略合作協議，授出信貸額度，內房股亦因為利好的政策消息而多次出現大幅反

彈，內房股是否轉勢？



內房企業在債務問題爆發以來，至今已近兩年，而一直以來也是以房企本身與債權人商討還

債還息事宜，中央政府對內房債的問題近期明顯有改變，早前宣布「中國銀行間市場交易商協會

」將為內房提供２５００億元人民幣融資，而龍湖（００９６０）２００億元儲架式註冊發行已

獲受理，為內房獲得實質的融資渠道，而人行及銀保監於本月１２日已發表「關於做好當前金融

支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，推出１６條金融舉措，而這些舉措細節則在本周三

（２３日）正式發布，當中主要是為房企提供授信，以達致「保交樓」為目標，同時亦為首置住

房個人提供借款及還款便利，例如延長還款期及調整貸款利息成本。



至目前為止，有指六大國有銀行，包括工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）

、中國銀行（０３９８８）、農業銀行（０１２８８）、郵儲銀行（０１６５８）及交通銀行

（０３３２８）已共授出超過１萬億元人民幣信貸額度，根據１６項措施內容，信貸是為支持項

目有資金支持發展，提供建築融資需求，避免住房項目未能交付予買家，影響買家及潛在買家的

信心。當然，措施只概括提出金融機構向資質良好的房企作融資支持，而金融機構如何落實授信

、信貸條款等才是關鍵，筆者估計，銀行為配合政策及衡量風險，焦點也是一些具有優質資產，

管理水平較高，而且目前是面對過渡性及資金短缺問題的房企，才是實質提供信貸的對象。



從近期受政策消息而股價有跟隨急彈的內房股，其實已向市場提供了信息，這些房企料已是

資產質素較高，可透過銀行給予的中短期融資而渡過目前行業困局的企業。因此，在考慮內房股

是否值得投資時，更應先選擇只存在過渡性資金壓力問題，具物業銷售潛力民企內房當中，以龍

湖（００９６０）、碧桂園（０２００７）、合生創展（００７５４）、美的置業

（０３９９０）可較秤先，但內房目前仍是波幅炒作，真正回復銷售收入支持營運，仍有待觀察

。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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