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24/11/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：支持地產市場「金融１６條」發布

　　《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
推動提高上市公司質量三年行動方案出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者從監管部門獲悉，《推動提高上市公司質量三年行動方案（２０２２－２０２５）》已發布
，在優化制度規則體系、聚焦公司治理深層次問題、優化上市公司整體結構、健全打擊重大違法
長效機制等八個方面提出相應措施。
　
中證監：支持標桿企業在北交所快速發行上市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監公眾公司部一級巡視員商慶軍２３日在２０２２金融街論壇年會上表示，中證監將支持一
批具有核心競爭力的標桿企業快速實現發行上市，形成示範帶動效應，引導更多優質企業積極申
報，推動北交所盡快形成一定規模。
　
人行銀保監會出台金融支持房地產１６條措施
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行、銀保監會日前發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，
從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方面提出１６項具體措施。
　
　
《上海證券報》
　
中證監制定上市公司提質三年行動方案
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者獲悉，中證監制定的《推動提高上市公司質量三年行動方案（２０２２－２０２５）》已於
近日發布，方案提出，力爭到２０２５年，上市公司結構更加優化，市場生態顯著改善，監管體
系成熟定型，上市公司整體質量邁上新的台階。
　
支持房地產市場平穩健康發展「金融１６條」發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行、銀保監會２３日發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，明
確因城施策支持剛性和改善性住房需求，保持房地產融資合理適度，維護住房消費者合法權益。
　
個人養老金各項準備工作基本完成
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人力資源社會保障部副部長李忠２３日在２０２２金融街論壇年會上表示，目前，個人養老金各
項準備工作基本完成，即將啟動實施。
　
　
《證券時報》
　
國常會：加大金融對實體經濟支持力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施
全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎；決定向地方派出督導工作組，促前期已出台政策措施切
實落地。
　
金融支持樓市政策加速落地，多家房企獲大額授信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行、銀保監會２３日發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，從
開發貸款、信託貸款、債券融資等方面全面支持房地產融資。該通知就是此前市場熱議的「地產
金融１６條」。
　
新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案亮相
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者獲悉，中證監近日已經制定了《推動提高上市公司質量三年行動方案（２０２２－
２０２５）》，提出力爭到２０２５年，上市公司結構更加優化，市場生態顯著改善，監管體系
成熟定型，上市公司整體質量邁上新的台階。（ｌｃ）

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