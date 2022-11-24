《鍾之日記》中美齊向寬鬆行，內房急飆內銀靜

《鍾之日記》１１月２４日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美聯儲會議紀要顯示，絕大多數委員會成員認為加息很快就會放緩，部分與會者認為放緩加

息步伐可能降低金融風險。外圍吹起暖風，港股今日大致靠穩，恒指早段升幅曾擴至逾２２０點

，及後維持窄幅上落，即使內房股日內升勢凌厲，但重磅科技股表現一般，限制恒指的升幅，恒

指收報１７６６０，升１３７點或０﹒７８％，主板成交８６１﹒３１億元。



＊降準吹風無力，Ａ場成交一個月低＊



國務院常務會議提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，引發降

準預期。盡管中國將啟降準，那邊廂美聯儲會議記錄預示即將放緩加息，但在疫情升溫憂慮下，

滬綜指高開低走，曾收復三千一但無法企穩，地產股受政策刺激獨力難支，午後市況偏悶，全日

收跌０﹒２５％，報３０８９﹒３１點，深成指跌０﹒１５％，創業板指升０﹒２１％。

市況不佳亦可從交投見到，兩市全日成交７４８７億元人民幣，按日減少９﹒９％，是一個

月以來新低。

內地疫情持續擴散，昨日新增本土確診及無症狀感染合計３１４４４宗，是疫情大流行以來

新高，「放開」聲浪不再，地方防疫措施不斷加碼，動態清零政策遭遇嚴峻考驗。惠譽評級發表

報告認為，「動態清零」防疫政策已對商業信心和消費趨勢產生重大影響，這一政策下的多項措

施會持續至２０２３年。惠譽又指，在剛剛閉幕「二十大」中強調了非經濟目標的重要性，這一

政策導向可能會對未來經濟增長及生產力帶來影響。而房地產行業是今年經濟增長的另一大阻力

。



＊寬鬆訊號燃點，四大行心情平靜＊



疫情對中國經濟打擊仍陸續有來，當局出手提振經濟。中金預計人行１２月上旬降準

０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００億－１００００億元人民幣，但不排除會部分置

換於１２月１６日到期的５０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ），同時有可能降息，除了

通過ＬＰＲ下調之外，還可能通過銀行直接調整存量利率的方式實現。

不過匯豐看法則較審慎，預計將於今季降準０﹒２５個百分點機會較大，但不會降息，因目

前全球都在採取緊縮貨幣政策，人行政策難以與全球背道而馳，否則會出現資金外流及貶值壓力

。

寬鬆訊號燃點，惟降準放水的同時，銀行要肩負起救房企的重任，內銀表現平平，工行

（０１３９８）、農行（０１２８８）、中行（０３９８８）齊升０﹒８％，建行

（００９３９）升０﹒７％。

中國銀行保險信息技術管理有限公司昨日披露首批個人養老金保險產品名單，包含６家公司

的７款產品在列，有份推出個人養老保險產品的內險股表現各異，中國太平（００９６６）升

１﹒８％，國壽（０２６２８）升０﹒９％，太保（０２６０１）跌０﹒１％。



＊金融１６條刺激內房，難得啟逃生門＊



人行、銀保監發布通知從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方

面提出１６項具體措施。「金融１６條」明確提出要鼓勵金融機構重點支持治理完善、聚焦主業

、資質良好的房地產企業穩健發展，滿足合理融資需求；鼓勵債券發行人與持有人提前溝通，做

好債券兌付資金安排，通過協商作出合理展期、置換等安排，主動化解風險，以及支持債券發行

人在境內外市場回購債券；在「保交樓」方面，支持國家開發銀行、農業發展銀行向經復核備案

的借款主體發放專項借款。

通知並明確，因城施策支持剛性和改善性住房需求。鼓勵金融機構結合自身經營情況、客戶

風險狀況和信貸條件等，在城市政策下限基礎上，合理確定個人住房貸款具體首付比例和利率水

平。

內房股短線急漲，難得為股民開啟逃生門，新城發展（０１０３０）飆２３﹒５％，碧桂園

（０２００７）升２０﹒４％，旭輝控股集團（００８８４）升１８﹒４％，雅居樂

（０３３８３）升１２﹒４％，遠洋（０３３７７）升１１﹒８％，富力地產（０２７７７）升

１０﹒３％，萬科企業（０２２０２）升８﹒４％。

樓市是中國資本市場的重中之重，更牽涉到地方財政及社會穩定，為救內地發展商以至於樓

市，中國政府可謂政策盡出，不過這些政策成效如何仍然令人懷疑，甚至被部分人士形容為「治

標不治本」。箇中原因無他，樓市起跌是經濟活動的常態，一味靠政策刺激的內地樓市只是紙上

繁榮，一旦面臨下行行情，過去多年來製造出的大量泡沫難以用真金白銀填補。

內地發展商截至年底還有大量債務要清償，明年１月就有近１２００億元人幣的債務在等著

，面對新一波償債潮，中國當局無論要射多少支箭，在巨浪面前很可能只是杯水車薪。



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