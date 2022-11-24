《投資心得－潘鐵珊》阿里聚焦高質量消費群，菜鳥業務增長亮眼

《投資心得》阿里巴巴（０９９８８）上周公布２０２３財年第二季度業績，集團持續保持

穩健增長。期內，集團收入２０７１﹒７６億元（人民幣．下同），按年升３％；ｎｏｎ－

ＧＡＡＰ淨利潤３３８﹒２０億元，按年增長１９％；經調整ＥＢＩＴＡ按年增長２９％至

３６１﹒６４億元，較市場預期佳，凸顯阿里商業生態的韌性。

期內，阿里繼續聚焦高質量消費群增長規模和其粘性，基本面良好。截至２０２２年９月

３０日，過去一年在淘寶、天貓上購買超過１萬元的消費者數量保持在１﹒２４億，留存率高達

９８％。８８ＶＩＰ用戶規模保持在２５００萬人，留存穩定，消費貢獻繼續增長。此外，阿里

全面提升整體運營效率，成本優化見效，淘特、淘菜菜、餓了麼、高德及Ｌａｚａｄａ等業務虧

損規模錄得顯著減少，有利未來業績表現。



＊菜鳥季度收入按年增３６％，餓了麼錄正數ＧＭＶ增長＊



其他業務方面，菜鳥增速亮眼，季度分部收入（抵銷跨分部交易的影響後）按年增長３６％

至１３３﹒６７億元，主要由於服務升級及提升消費者體驗，促使本地消費者物流服務收入增加

以及國際物流履約解決方案服務收入增加所致。

同時，菜鳥總收入（在抵銷跨分部交易的影響前）有７３％來自外部客戶，本地生活業務包

括「到家」及「到目的地」兩塊業務。「到目的地」的業務主要由高德強勁的訂單增長帶動。「

到家」業務方面，餓了麼本季錄得正數ＧＭＶ增長，單位經濟效益持續錄得正數，當中受惠於平

均訂單金額按年提升，持續優化獲客成本以及降低每單配送成本所致。另外，淘菜菜精細化運營

見效，ＧＭＶ按年增逾４０％，同時通過優化定價策略、提高採購能力以及減少運營和履約成本

，推動虧損大幅降低。



＊雲業務非互聯網收入增長改善，現金流充足＊



雲業務方面，期內非互聯網客戶收入佔比持續增長。在抵銷跨分部交易影響後，雲業務分部

總收入按年增４％，主要由於公共雲收入健康增長。在抵銷跨分部交易影響後，來自非互聯網行

業客戶的收入增長持續改善，按年增長２８％，佔阿里雲總收入的５８％。

截至９月３０日止，集團的現金及現金等價物、短期投資和其他理財投資金額達

４８４８﹒７７億元；自由現金流按年大增６１％至３５７﹒０９億元，充足的現金流有助阿里

應對不同經濟周期。

展望未來，阿里表示將會更注重有質量的穩定提升，關注投資服務客戶核心價值的能力建設

。筆者認為，此戰略不但有利業務或用戶規模的增長，更看好阿里在整個國家進入高質量增長的

紅利下，可因而受惠進入高質量的經營階段。



＊持續優化企業管治，加碼回購提升股東回報＊



值得一提的是，可持續發展（ＥＳＧ）受當前投資者關注，阿里期內持續優化企業管治，有

助保障股東權益和釋放股東價值。今年８月起，阿里委任希慎興業集團執行主席利蘊蓮與安永會

計師事務所中國前主席吳港平為獨立董事，並於１１月１６日起委任利蘊蓮為阿里提名及公司治

理委員會主席，吳港平為審計委員會會員。筆者認為，阿里嚴格的企業管治將有助集團與消費者

和商家共同持續發展、共同進步，利好長期投資前景。

截至２０２２年１１月１６日，阿里在現行的２５０億美元回購計劃下累計回購了大約

１８０億美元的股份，而其董事會已授權將現有的股份回購計劃再加碼１５０億美元，並將有效

期延長至２０２５年３月底，有助提升股東整體回報。現價具中線吸引力，現價跌破１０％止蝕

。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本

欄逢周四刊出）



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