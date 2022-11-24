《思前想後－郭思治》資金入市態度漸趨保守，大市恐重陷反覆不明

《思前想後》大市自１０月３１日低位１４５９７點開始之反彈，至１１月１６日高位

１８４１４點止計，在短短１３個交易日內，恒指累積之升幅已達３８１７點，論幅度當已不算

小，且由於上升之步伐確頗偏促，故一旦高台買盤卻步，技術上定必引來伺高回吐之沽壓。從技

術上看，如大市需回調升幅３８１７點之三分一，則恒指或會下試１７１４２點之支持，即是說

，大市可能會先下試１０天線（約在１７６２８點左近）之支持，如沽壓持續，大市可能會進一

步下試５０天線（約在１７０４３點左近）之支持。



＊遺留一上升裂口待補，成交縮減難上試１００天線＊



需留意的是，大市自１０月３１日低位１４５９７點開始之反彈，由於步伐偏促，故在１１

日遺留下一大型上升裂口，介乎１６１３８點至１６８２９點，闊６９１點，另外，在１４日再

遺留下另一個上升裂口，介乎１６３６８點至１６５１８點，闊１５０點，即是說，整個反彈之

幅度為３８１７點，惟其中之上升裂口則達８４１點，可見大市反彈之步伐確相當急，而經過周

來之一輪反覆回吐後，大市已先回補１４日所遺留下之上升裂口，現僅餘１１日所遺留下之上升

裂口仍懸空待補。

值得關注的是，大市是潮反彈之高位為１１月１６日之１８４１４點，但當日大市是先升後

跌，恒指最後報跌８６點至１８２５６點，即是說，技術上屬單日轉向之弱態，單從走勢上看，

大市之上升力度已開始放緩，談到此點，當需留意大市之成交金額，自上周一（１４日）開始計

，１４日大市之成交金額為２０４９億元，１５日為２０５０億元，但至１６日則減至１７３０

億元，到１７日再減至１５２５億元，至１８日則僅為１３９５億元，由於資金之入市態度漸趨

保守，故到本周一（２１日）之成交金額再縮減至１１０２億元，單從上述資料看，已表示資金

之入市態度正逐步偏向較保守，故在動力不配下，大市之反彈不但未能持續，且表示亦開始漸轉

反覆，前文已述多次，大市自１０月３１日低位１４５９７點開始之反彈，既已成功重越２０天

線（約在１６６７８點左近），５０天線（約在１７０４３點左近）及１０天線（約在

１７６２８點左近），論形態該有利再伺機上試１００天線（約在１８６５４點左近），惟必須

有足夠的動力作配合，即是說，大市之成交金額需保持暢旺，絕不能減縮，因一旦動力減縮，龐

大之回吐沽壓便會隨之而來，其時整個大市又會再次重陷反覆不明之中。



＊經濟不明利率趨升，此輪急升只屬技術性反彈＊



另外，是潮大市之急升該只屬中期急跌後之技術性反彈而已，似乎該不屬牛市一期之重展，

因經濟仍處不明之中，且利率仍有再上調之趨勢，故任何中線部署均不宜過急及過勇。《香港股

票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

