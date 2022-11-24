【新冠肺炎】全國新增本土陽性破３萬宗，北京多１例死亡病例

《經濟通通訊社２４日專訊》內地疫情擴散，昨日（２３日）新增本土確診及無症狀感染合

計３１４４４宗，再創逾七個月新高。本土新增陽性中，廣州、重慶繼續居前，北京、深圳等延

續升勢。北京新增１例本土死亡病例。

國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例４０１０例。其中本土病例３９２７例（廣東

１７９１例，北京５０９例，重慶４０９例，山西２４７例，四川１９４例，河南１５９例，黑

龍江９８例，內蒙古８７例，河北６４例，山東５２例，遼寧３９例，陝西３７例，浙江３５例

，貴州３４例，江蘇２８例，福建２８例，湖南２３例，雲南２３例，新疆１８例，上海９例，

湖北９例，青海８例，吉林７例，甘肅７例，海南５例，廣西３例，安徽２例，天津１例，江西

１例），含１６９０例由無症狀感染者轉為確診病例。

昨日全國新增無症狀感染者２７６４６例，其中本土２７５１７例（廣東７５０５例，重慶

７４３７例，北京１１３９例，四川１０９１例，新疆９４３例，河北８８２例，甘肅８６０例

，山西７７８例，陝西７５８例，山東７４７例，青海６９６例，內蒙古５６１例，河南５３６

例，湖北４８７例，天津４５６例，廣西３６３例，黑龍江３２３例，吉林３１２例，江蘇

３０５例，遼寧２６３例，雲南２６０例，寧夏１７２例，湖南１３１例，貴州１２１例，浙江

１０２例，安徽８７例，江西７２例，上海５８例，福建３３例，海南２４例，西藏１１例，兵

團４例）。



＊廣州啟用１９個方艙醫院＊



廣東省連續數日下跌後再回升，當中９５％、８８００多宗都來自廣州市。廣州在疫情發布

會上表示，已啟用１９個方艙醫院，開放床位近７萬張，用於收治無症狀感染者和輕型患者，已

累計出艙１﹒１萬人。不過內媒《財新》報道，廣州市南沙體育館改建的方艙醫院１６日接收了

首批新冠患者後，１名女確診者入住方艙不到４８小時自縊身亡。事發後，警方人員致電家屬稱

，已「排除他殺」。

北京疫情防控工作新聞發布會表示，北京市疫情新增病例數持續高位增長，連續兩天日新增

感染者數破千，社會面病例波動式上升，波及街鄉廣泛，首都防控工作正處於最關鍵、最吃緊的

時刻。徐和建表示，要因時因勢、有度有效優化防控措施，確保工作要求落實到位。切實讓社會

面慢下來，進一步壓實屬地責任和行業責任，各區要根據本區疫情形勢和社會面風險大小，制定

本區寫字樓、企事業單位的到崗率，動態調整控制指標，直至疫情出現拐點。（ｄｗ）

