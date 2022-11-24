《輪證高清－孫明哲》金融股表現突出，挑選相近條款較高槓桿產品

《輪證高清》恒指過去２周於１８０００附近整固，除了科技股業績是市場焦點之外，部分

金融股亦都表現突出，其中匯控（００００５）昨日（２３日）以全日高位收市，更是近２個月

的高位，其餘金融股如港交所（００３８８）、友邦（０１２９９）及平安（０２３１８）昨日

升幅都高於大市，因此都吸引資金注意相關產品。

部署這些金融股相關認股證，可沿用本欄一直提到的選輪三部曲，以中年期、輕微價外、低

街貨篩選條款合適的產品，再從中挑選槓桿較高的選擇。由於相近條款的產品風險相近，而槓桿

較高則代表潛在回報較高，所以上述選擇產品的方法有助於在相若風險情況下擴大潛在回報，在

風險及回報之間取得更佳平衡，是較可取的投資策略。

以匯豐認購證為例，以昨日收市價計，２０％價外程度以內即行使價約５４元以下、加上３

個月期以上作篩選，當中最高槓桿的是匯豐購２５５０１，是條款及槓桿都相當突出的產品；相

反，投資者如看淡匯豐，可留意匯豐沽２６１４２，是３個月期以上最高槓桿產品。

投資者可利用網站上的認股證搜尋器中的篩選及排序功能協助挑選產品，再以港交所為例，

以上述方法篩選產品，看好可留意港交購２５４０５，是行使價３３０元以下、３個月期以上產

品最高槓桿；看淡則可留意港交沽２６１３８，是行使價２５５元以上、３個月期以上產品最高

槓桿。其餘平安及友邦產品可參考以下介紹。



相關產品條款：



＊匯豐購２５５０１，行使價５１﹒５５元，２０２３年３月１５日到期，實際槓桿１４倍

＊匯豐沽２６１４２，行使價３５﹒３３元，２０２３年３月２２日到期，實際槓桿９﹒２倍

＊港交購２５４０５，行使價３２０元，２０２３年３月２３日到期，實際槓桿７﹒４倍

＊港交沽２６１３８，行使價２６０元，２０２３年４月６日到期，實際槓桿５﹒８倍

＊友邦購２３７０３，行使價９０元，２０２３年２月２３日到期，實際槓桿１１﹒３倍

＊友邦沽２４１９３，行使價６８元，２０２３年１２月２２日到期，實際槓桿４﹒２倍

＊平安購２３６３２，行使價５０元，２０２３年２月２３日到期，實際槓桿７﹒８倍

＊平安沽２６３１６，行使價３３元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿５﹒５倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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