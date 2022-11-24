《廣匯論勢－鄭廣復》蘇格蘭脫英無望，鎊匯上升空間解放！

《廣匯論勢》美國聯儲局昨天發布１１月議息會議紀錄，ＦＯＭＣ決策委員在今次會議對經

濟前景的看法較９月時悲觀，決策委員認為經濟增長將低於其對２０２４年初的預測增長潛能，

同時亦將低於２０２５年的增長潛能，失業率則料高於其對２０２４及２０２５年的中性預測。

另外，決策委員預期今年整體ＰＣＥ通脹率為５﹒３％，核心ＰＣＥ通脹率為４﹒６％，同

時上調未來幾個季度的ＰＣＥ通脹率，以反映他們認為推高通脹的因素，例如薪酬大幅上升及供

應鏈受阻對物價的影響，時間會較之前預期更長。



＊聯儲局料明年陷入衰退＊



不過，決策委員預期商品供求失衡的情況將會逆轉，勞動力及商品市場將變得不那麼緊張，

當局預期通脹率將於未來兩年顯著下跌，整體及核心ＰＣＥ通脹率料在２０２５年降至２％。然

而，由於目前通脹率仍然偏高，決策委員認為通脹仍有上行風險。

要注意的是，決策委員認為，實際本土私人消費遲緩、環球經濟前景受創，以及緊縮的金融

狀況，均被視為預測實際經濟活動存在下行風險的因素，而長期壓抑通脹可能需要採取更大的緊

縮力度，則視為另一個經濟下行的風險。故此，決策委員仍然認為，實際經濟活動傾向下行是基

本預測，而明年某個時刻可能陷入經濟衰退的預期亦幾乎與基本預測一致。

會議紀錄又顯示，決策委員同意近期的指標反映開支及生產力增長放緩，並一致同意近月就

業職位增長強勁，失業率維持低企，疫情導致供求失衡，以及偏高的食品及能源價格高企，加上

物價上升壓力廣泛，故認同通脹仍然偏高。



＊貨幣政策滯後性受關注＊



ＦＯＭＣ仍以達到充分就業及長遠２％通脹率為目標，故同意調高聯邦基金利率目標範圍到

３﹒７５至４厘。此外，委員評估未來宜持續加息以令貨幣政策立場有足夠的限制性，從而將通

脹帶返２％，而未來的加息步伐將會考慮累積的緊縮貨幣政策、貨幣政策對經濟及通脹影響的滯

後性，以及經濟及金融發展。

聯儲局在９月份議息紀錄中，並無加入上述決定加息步伐將會考慮的因素。由此幾可斷定，

當局在１２月份議息會後將不會繼續加息７５基點，而是加息５０基點。如此，美元匯價將於下

月加息前持續下跌。不過，從美匯指數日線圖走勢判斷，９月下旬至１１月上旬形成雙頂形態，

量度下跌目標為１０５﹒３４，今天暫時低位為１０５﹒６３，加上２００日線位於

１０５﹒２７，美匯指數或現短線反彈，惟以１０８及１０９﹒６０為阻力。



＊英高院否決蘇獨公投＊



不過，美匯指數很大可能在月線圖呈轉跌形態，預示美元將展開中期調整。歐元兌美元昨天

收高於２００日ＳＭＡ（現約１﹒０３９２），至歐洲市早段，最低位亦已高於該線，似準備展

開中長期反彈浪的機會，暫以１﹒０６４０及１﹒０９５０為主要阻力。

英國最高法院昨天（２３日）裁定，蘇格蘭政府不能在未獲英國國會批准下，在明年舉行獨

立公投，消息成為英鎊匯價急升的藉口。筆者早已指出，蘇格蘭不可能獲自宣布舉行公投，不知

為何仍有投資者相信，蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）可以不用理會英國的反對，在明年舉行獨立公投

！若然如此，加拿大魁北克省、西班牙加泰羅尼亞亦可以隨意舉行獨立公投，甚至只要喜歡的話

，任何一個地區都可以自主舉行獨立公投了！



＊英美負息差料收窄＊



蘇格蘭民族黨的存在就是要從英國獨立出去，故可斷定，其將繼續推動獨立運動以反映其存

在價值。不論如何，所謂困擾英鎊的一大因素暫時消除。現時幾可肯定聯儲局下月將會減慢加息

步伐，其時英倫銀行亦將緊隨聯儲局公布議息結果，在英國１０月份通脹率較９月份上升１個百

分點至１１﹒１％，再創逾４０年新高的前提下，若然英倫銀行維持加息７５基點，英美息差將

會收窄至０﹒７５厘，有利英鎊進一步反彈。

昨天英鎊兌美元收高於１﹒２０，最高升至１﹒２０８１，今天更曾升至１﹒２１１３，由

於１﹒２０明顯為２０１６年１０月至今年８月技術支持位，英鎊兌美元若可突破該位，則

１﹒２０可望再次成為中期重要技術支持位，後市傾向挑戰１﹒３０及１﹒４０，短期則以

１﹒１７４０為重要支持位。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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