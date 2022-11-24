《法證攻防－林恩》小米（１８１０）第三季經調整淨利潤減５９％

《法證攻防》小米（０１８１０）１１月２３日（周三）公布季度業績。２０２２年第三季

度的收入同比減少９﹒７％至７０５億元（人民幣．下同）。智能手機出貨量及ＡＳＰ均有所下

降，智能手機分部收入佔總收入６０﹒３％，按年減少１１﹒１％至４２５億元。根據

Ｃａｎａｌｙｓ數據，第三季度小米全球智能手機出貨量排名第三，市佔率為１３﹒６％。

ＩｏＴ與生活消費產品分部佔總收入２７％，第三季度收入１９１億元，按年減少９﹒０％。

小米經調整淨利潤從２０２１年第三季度的５２億元減少５９﹒１％至２０２２年第三季度

的２１億元，其中包含智能電動汽車等創新業務費用為８﹒２９億元。由於與智能電動汽車等創

新業務相關的研發，小米的研發開支按年增加２５﹒７％至４１億元。

整體毛利率由２０２１年同期的１８﹒３％下降至２０２２年第三季度的１６﹒６％。境外

市場增強了促銷力度，以及存貨減值撥備增加。智能手機分部毛利率由１２﹒８％下降至

８﹒９％，互聯網服務分部毛利率由７３﹒６％下降至７２﹒１％。反而，ＩｏＴ與生活消費產

品分部毛利率得到改善，由２０２１年第三季度的１１﹒６％升至２０２２年第三季度的

１３﹒５％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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見，及細閱上市文件內全部詳情。



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