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24/11/2022 09:05

《法證攻防－林恩》小米（１８１０）第三季經調整淨利潤減５９％

　　《法證攻防》小米（０１８１０）１１月２３日（周三）公布季度業績。２０２２年第三季
度的收入同比減少９﹒７％至７０５億元（人民幣．下同）。智能手機出貨量及ＡＳＰ均有所下
降，智能手機分部收入佔總收入６０﹒３％，按年減少１１﹒１％至４２５億元。根據
Ｃａｎａｌｙｓ數據，第三季度小米全球智能手機出貨量排名第三，市佔率為１３﹒６％。
ＩｏＴ與生活消費產品分部佔總收入２７％，第三季度收入１９１億元，按年減少９﹒０％。　
　　小米經調整淨利潤從２０２１年第三季度的５２億元減少５９﹒１％至２０２２年第三季度
的２１億元，其中包含智能電動汽車等創新業務費用為８﹒２９億元。由於與智能電動汽車等創
新業務相關的研發，小米的研發開支按年增加２５﹒７％至４１億元。
　　整體毛利率由２０２１年同期的１８﹒３％下降至２０２２年第三季度的１６﹒６％。境外
市場增強了促銷力度，以及存貨減值撥備增加。智能手機分部毛利率由１２﹒８％下降至
８﹒９％，互聯網服務分部毛利率由７３﹒６％下降至７２﹒１％。反而，ＩｏＴ與生活消費產
品分部毛利率得到改善，由２０２１年第三季度的１１﹒６％升至２０２２年第三季度的
１３﹒５％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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