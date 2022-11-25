《油金掠影》美國感恩節假期，國際油價窄幅上落，期金收漲

《經濟通通訊社２５日專訊》美國感恩節假期，貴金屬、原油合約提前結束交易，國際油價

窄幅上落，交投淡靜。

倫敦布蘭特期油收報每桶８５﹒０１美元，漲０﹒５７％；紐約期油收報每桶７７﹒９４美

元，升０﹒６５％。

另外，據報歐盟計劃對俄羅斯石油設置的價格上限水平，高於目前交易水平，但各成員國仍未達

成共識。

外圍金價上升，主要由於美元下跌，市場憧憬美國或減慢加息步伐。紐約期金收報每盎司

１７５４﹒３美元，上升０﹒５％。（ｋｙ）

