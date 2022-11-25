《缸邊隨筆－石鏡泉》一流景點，九流孔廟

《缸邊隨筆》香港開始有「文化」了，因為有人建議建個孔廟，城規會亦在審批中。如我是

旅業界，我會贊成建這孔廟，因為這將會是個九流孔廟，定必會吸引全球打倒孔老二的人來參觀

。



怎說，看有關事件：



申請人「孔教學院」於１９３０年由首任院長陳煥章博士創立。近一世紀以來，孔教學院以

弘揚孔道、匡正人心、興學育才為職志，以立己立人、樹木樹人之宗旨，以復興中華優秀文化，

共建和諧社會之抱負和承擔，為香港社會和諧，祖國繁榮安定、世界和平盡綿力，貢獻力量。



為於本港建立一個弘揚孔教儒家思想和文化藝術的旗艦地標，申請人提出規劃申請以發展擬

議宗教機構並包括新增兩項社會福利設施。擬議發展將對弘揚孔道及推廣文化藝術起關鍵作用，

亦同時服務黃大仙區居民。



為善用土地資源，擬議發展已按照政府推動的「一地多用」原則設計以改良核准方案。擬議

宗教機構和社會福利設施建成後為一座５層高的孔廟（不包括地庫），並新增兩個社會福利設施

：包括一個提供２２３個床位的安老院舍和一個提供２００個名額的幼兒中心。雖然擬議發展的

層數較核准方案增加１層（即至５層）以容納兩項新增的社會福利設施，擬議發展的高度將不會

改變之前擬議並批准的發展高度（即維持於主水平基準面上４０米）。對於申請人於發展地盤以

綜合發展的方式興建社會福利設施，民政事務局及勞工及福利局已提供政策支持。於發展地盤西

邊會新增一條２４小時無障礙行人通道將加強龍翔道和彩虹道的南北連接，並提供直接通往相鄰

之文化園景大道的通道。擬議發展預計將於２０２６年落成。



擬議發展的規劃理由包括：



．締造一項嶄新宗教地標以促進宗教多元化，並推廣旅遊和文化；



．提升整個「綜合發展區」為鑽石山的主要活動節點；



．按「一地多用」設計原則提供跨代共融的社會福利設施以提升社區生活質素；



．為多元文化活動提供優質空間；



．維持核准方案的擬議實際樓宇高度以保持與周邊環境之和諧協調；



．尊重規劃大綱中指定的規劃和發展要求；



．實現「綜合發展區」地帶的規劃意向，同時尊重分區計劃大綱及規劃指引所訂定的規劃要求；



．提供視覺景觀及園景美化；



．不會對周邊帶來負面影響；及



．為善用土地資源作社會用途創立良好先例而不影響土地用途及視覺兼容性。



建孔廟，意義大。小小土地，多多用途。有庭院供居民活動，有託兒所收納受託兒童，有老

人院供老人享用。最後在「天台」有個孔廟，大家幾時見過廟是在「天台」的？



天台孔廟，我認為是九流選址。亦有另幫人認為不妥，去函城規會考慮不要批。



據上述修改發展規範，我們明白「孔教學院」擬建立一個弘揚孔教儒家思想和文化藝術的旗

艦地標，並提供社會福利設施，服務黃大仙區市民，用心良苦，深表佩服！我們希望政府及主辦

者「一地多用」，增建更多社區設施，惠及更多市民。



惟規劃綱要中，稱該設施為「孔廟」，我們覺得並不恰當。查１９世紀初中國大陸約有「孔

廟」１７３０間，朝鮮約有３６０間，越南約有１６０間，日本約有１００間。現時，中國台灣

地區有二十多家「孔廟」。大陸亦保存若干所「孔廟」，特別山東曲阜「孔廟」更被政府積極保

存營運，尤足珍貴。綜觀世界「孔廟」，規模大小不一，但皆有固定的標準規格：



（１）必是設於地面，未聞有設於樓上者；



（２）必是獨立建築，未聞與其他服務設施共享者；



（３）在中國傳統中，「孔廟」並非一般宗教廟宇，非民間建築營運，絕大多數都是政府興

建、管理的（台北孔廟，本為官方建設，日治時代被破壞，其後民間捐資重建，而終歸政府管理

。）。孔廟祭祀，亦由政府派官員主禮。



如果按規劃綱要，稱該設施為「孔廟」，既不合一般標準規格，實「非驢非馬」，反影響孔

子形象；又由民間經營，必被有識之士視為與中國傳統「孔廟」文化相悖的異類。故此，據孔子

「名正言順」教誨，為保香港社會及興建者聲譽，吾等棣為孔子後人及儒家學者，當發抒正見。

我們懇請「正名」，為該設施另取名號（或如「某某會堂」，「某某社區中心」等），免貽「名

不正，言不順」之譏。



我們深切期待日後，香港可以有條件建造一家符合傳統標準的「孔廟」。耑此奉達，祈待賜

覆。聯絡人：孔昭華，地址：香港九龍觀塘成業街３０號華富工貿中心１０樓４室；電話

：２７９７８２８７；電郵：ｈｕｎｇｃｈｉｕｗａｈ＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ。順頌時安

！



聯署機構及人士：



世界孔子後裔宗親聯誼總會 孔德墉總會長



曲阜孔子書院 孔維眾執行院長



孔子後裔宗親香港總會孔昭華主席



香港孔聖堂溫偉麟會長



國際經典文化協會溫金海主席



孔昭賢、孔昭志、孔昭禧、孔憲禮、孔憲立、孔慶兆



孔慶暉、孔祥豪、孔令宜、孔麒淦、孔倩儀、孔潔盈



西元２０２２年（孔曆２５７３年）１０月５日



筆者十分支持這批人的反對意見，為甚麼要支持，因為我是持份者囉！



筆者開學啟蒙是拜孔子至聖先師，因此是孔子的哎吔門生，雖然未能列為孔子的７２門生，

但千年後的門生總要保下孔老師的尊嚴。



＊孔廟不能置於天台＊



「廟」而置於天台，你在全球搵個辦我睇。這不是明剃孔夫子眼眉？孔夫子重名份、重禮制

，「廟」置天台是不符禮制，日後落成，必被世人恥笑，香港人真無文化，不識孔禮。



那又是不是不建？又不，改名便成，改叫孔子中心、孔子學院便是。做個孔子博物院、孔子

圖書館亦得，總之唔好叫「廟」。不要認為筆者多事，有謂「名不正則言不順」，將你家叫「陰

宅」得唔得？都是宅嘛！如果不可叫你家「陽宅」為「陰宅」，咁就不要搵孔夫子來侮辱。孔子

去天台做教育，可；孔廟在天台，「九流」。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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