《盤後部署》恒指收跌８７點，國美收飆４０％投機味濃

《經濟通通訊社２５日專訊》港股下跌，恒生指數收報１７５７３，跌８７點或跌

０﹒４９％，主板成交９４７﹒９８億元。國企指數收報５９７１，跌２１點或跌０﹒３５％。

恒生科技指數收報３５００，跌８２點或跌２﹒３１％。

上證綜合指數報３１０１，升１２點或升０﹒４０％，成交３２５４﹒２６億元人民幣。深

證成份指數報１０９０４，跌５２點或跌０﹒４８％，成交１６０４﹒０６億元人民幣。

藍籌股方面，升幅榜頭五位包括碧桂園（０２００７）升９﹒５４％，收報３﹒１元，該股

成交約１１﹒５８億股，涉資３４﹒００億元，盤中高見３﹒１２元，最低見２﹒７３元；碧桂

園服務（０６０９８）升９﹒０５％，收報１９﹒０４元；神華（０１０８８）升３﹒９６％，

收報２３﹒６元；龍湖（００９６０）升３﹒８％，收報２１﹒８５元，該股成交約３１３３萬

股，涉資６﹒７２億元，盤中高見２２﹒３元，最低見２０﹒７５元；中聯通（００７６２）升

３﹒２５％，收報４﹒１３元。



＊周大福挫逾１５％藍籌最弱＊



跌幅榜頭五位包括周大福（０１９２９）跌１５﹒５２％，收報１３﹒０６元，該股成交約

３１７０萬股，涉資４﹒２６億元，盤中高見１５﹒３８元，最低見１３﹒０４元；信義光能

（００９６８）跌５﹒５１％，收報８﹒９２元；海底撈（０６８６２）跌４﹒５５％，收報

１３﹒８４元；中升控股（００８８１）跌４﹒１８％，收報３５﹒５元，該股成交約２９９萬

股，涉資１﹒０６億元，盤中高見３８﹒１５元，最低見３５元；金沙（０１９２８）跌

３﹒８８％，收報１７﹒３４元。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌２﹒６４％，收報２７３元，該股成交約３１３２萬股

，涉資８５﹒２１億元，盤中高見２７７﹒８元，最低見２６８﹒４元；美團（０３６９０）跌

１﹒６６％，收報１３６﹒６元；阿里（０９９８８）跌２﹒１６％，收報７４﹒７５元；快手

（０１０２４）跌５﹒４９％，收報５０﹒８元。另外，中移動（００９４１）升１﹒２７％，

收報５１﹒８５元，該股成交約２７０６萬股，涉資１４﹒０４億元，盤中高見５２﹒１５元，

最低見５１元；中國平安（０２３１８）升３﹒０６％，收報４３﹒８５元。



＊黃光裕減持逾１０億股＊



另外，據報道，國美零售（００４９３）旗下國美電器各地門店陸續啟動直播。據悉，目前

國美聯動線上線下，實現「直播常態化」，在自有平台「真快樂ＡＰＰ」上，開展多樣化直播。

國美零售升４０﹒３４％，收報０﹒１６７元，該股成交約６２﹒３１億股，涉資９﹒５０

億元，盤中高見０﹒１７元，最低見０﹒１１７元。

根據聯交所資料顯示，國美零售主要股東黃光裕於本月１５日及１６日分別按每股平均價

０﹒１４６元及０﹒１４９８元，共減持逾１０﹒１５億股國美，套現約１﹒５億元，最新持股

量降至３４﹒９５％。

根據過往經驗，國美這類「毫子股」很難以技術走勢判斷是否值得買入，即使要買，亦只能

以投機心態視之，再上，相信１００天線約０﹒２３３元會有一定阻力。（ｋｙ）

