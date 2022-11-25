《窩輪豪情－梁業豪》等待科技股買盤重臨

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、金融

業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍湖集

團（００９６０）、匯控（００００５）與碧桂園（０２００７），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選小米（０１８１０）、金斯瑞生物科技（０１５４８）與萬國數據（０９６９８）。

今早（２５日）恒指期貨高開９４點，恒指其後亦高開１２點，符合預期。不過，淡友很快

便入市反攻，將大市推低；市況所見，只得紅籌股有較大的支持力。內地降準的消息未有為港股

帶來很大的刺激，只能製造了一次即市反彈。指數期貨大戶正在加緊轉倉，我們正在等待科技股

的買盤重臨，支持港股先企穩於現水平，再謀上升。最重要者，為本周二（２２日）低位支持不

容有失，破壞目前仍屬「一浪高於一浪」的短期向好形勢。然而，大市確實必須提升，因怕支持

位會久守必失。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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