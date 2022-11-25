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即市新聞

25/11/2022 10:25

《窩輪豪情－梁業豪》等待科技股買盤重臨

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、金融
業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍湖集
團（００９６０）、匯控（００００５）與碧桂園（０２００７），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選小米（０１８１０）、金斯瑞生物科技（０１５４８）與萬國數據（０９６９８）。
　　今早（２５日）恒指期貨高開９４點，恒指其後亦高開１２點，符合預期。不過，淡友很快
便入市反攻，將大市推低；市況所見，只得紅籌股有較大的支持力。內地降準的消息未有為港股
帶來很大的刺激，只能製造了一次即市反彈。指數期貨大戶正在加緊轉倉，我們正在等待科技股
的買盤重臨，支持港股先企穩於現水平，再謀上升。最重要者，為本周二（２２日）低位支持不
容有失，破壞目前仍屬「一浪高於一浪」的短期向好形勢。然而，大市確實必須提升，因怕支持
位會久守必失。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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