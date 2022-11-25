《談國論企－黎偉成》挺經濟四季度進一步回穩向上發展

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２２年１１月２２日主持召開國務院常務會議，

部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，強調「四季度經濟運行對全年經濟十

分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點，必須緊抓不放保持經濟持續恢復態勢」；

所提出的六項具體措施中，最惹人注目的當然是要「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流

動性合理充裕」。相信國民經濟會持續恢復和重現穩中有進發展態勢。



＊適時適度降準力促重大項目加快建設＊



內地經濟在２０２２年上半年受到新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情多擴多散和國際地緣政局

緊張等壓力，有相當沉重的衝擊，特別是國內生產總值ＧＤＰ於二季度，同比僅增長０﹒４％，

與負增長劣態僅一板之隔，政府堅持以「清零」為基調嚴格防控疫情，和積極主動採取自種各樣

有力可行的措施，使ＧＤＰ於三季度升幅終能提高至３﹒９％，連同一季度所升的４﹒８％，使

１－９月份組成的前三季度增幅達３％，相對於美國以至歐亞相當部分國家的經濟，表現要理想

得多。但中國國務院最近幾個月的常務會議的內容，都集中於由宏觀到實際措施，力求精益求精

的達致提振經濟的目標。

從李克強在１１月２２日的會議所強調的，四季度是「鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點

」，便足見中國政府對經濟未來發展回復強烈的信心，理由是：經濟已有「回穩向上」的基礎，

現時是要鞏固，更是「關鍵時間點」，遂提出６項措施，重點有：

最令人感到興趣的，是（一）第５項中的金融貨幣政策，特別是（Ｉ）要「適時適度運用降

準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，而降準，遂成為金融市場近期談論的其中熱門話題

。人民銀行今年已多番降準、下調貸款市場報價利率貸款市場報價利率ＬＰＲ以至金融機構外匯

存款準備金率等，加大金融對實體經濟支持力度。

估計（ＩＩ）人行的降準，仍會是以定向為主，特別是（ｉ）引導銀行「對普惠小微存量貸

款適度讓利」；商業銀行在過去約兩年已讓利予經濟社會，在息差不斷收窄的同時，加大以信貸

為主的資產素質控制，減少不良貸款支出，業績表現仍相對良好，此番所定向收窄至小微存量貸

款，應該可以應付。繼續（ｉｉ）「做好交通物流金融服務」，和（ｉｉｉ）「加大對民營企業

發債的支持力度」。

（二）為第１項的推動重大項目加快建設，此為李克強於８月３１日主持召開國務院常務會

議的跟進，當時所明確指出的是「要以促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求」，可見投資在

經濟社會恢復和重返穩中有進軌道，有十分重要的力量及效益。要強化各種各樣的投資，才能夠

創造和增加就業機會，才可以使消費者的購物消費信心和力量得以進一步釋放。內地的儲蓄存款

率仍然相當高，只要稍一加大釋放力量，對社會消費零售、購物市場，肯定會有十分積極的推動

作用，亦能強化對經濟發展有相當重要的作用。



＊支持重大項目貸款推進保交樓項目發展＊



國務院此番要推動的，是重大項目建設。兩批金融工具現時共支持重大項目，約有２７００

多個，開工率超過９０％。會議要推動：（１）重要項目協調機制要繼續高效運轉，推動項目加

快資金支付和建設，帶動包括民營企業在內的社會資本投資，年內形成更多實物工作量。甚至要

（２）對逾期未兌現承諾的地方予以通報，對確實無法按期開工的項目予以調整。加強監管，打

造廉潔工程、質量安全工程。

（三）是穩定和擴大消費，做法有（ｉ）實施好生活服務業紓困政策；（ｉｉ）支持平台經

濟持續健康發展，保障電商、快遞網絡暢通；（ｉｉｉ）落實因城施策支持剛性和改善性住房需

求的政策，指導地方加強政策宣傳解讀。和（ｉｖ）推進保交樓專項借款儘快全面落到項目，激

勵商業銀行新發放保交樓貸款，加快項目建設和交付。努力改善房地產行業資產負債狀況，促進

房地產市場健康發展。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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