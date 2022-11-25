《異動股》周大福（１９２９）挫１０％墊底藍籌，中期少賺近７％

《經濟通通訊社２５日專訊》周大福（０１９２９）現價跌９﹒９６％，報１３﹒９２元，

該股成交約９１萬股，涉資１３１４萬元。

周大福公布，截至２０２２年９月３０日止中期純利３３﹒３６億元，按年跌６﹒８５％；

每股基本盈利３３﹒４仙，派發中期息２２仙。期內營業額４６５﹒３５億元，升５﹒３２％；

毛利１０９﹒６２億元，升１﹒５５％。

由２０２２年１０月１日至１１月１８日，零售值按年跌２﹒３％；其中，中國內地零售值

按年跌４％，佔集團零售值之８７﹒９％，香港、澳門及其他市場零售值按年升１１﹒４％，佔

集團零售值之１２﹒１％。期內，內地同店銷售按年跌２１﹒３％，香港及澳門升１９﹒１％；

內地同店銷量跌２３﹒４％，香港及澳門跌９﹒８％。

現時，恒生指數報１７５７４，跌８６點或跌０﹒４９％，主板成交３９﹒２２億元。國企

指數報５９５７，跌３４點或跌０﹒５８％。恒生科技指數報３５４３，跌３９點或跌

１﹒１１％。

即月期指新報１７５８１，跌７５點，高水７點。即月國指期貨報５９６２，跌２７點，高

水４點。即月科指期貨新報３５４５，跌４０點，高水１５點。

上證綜合指數報３０７９，跌９點或跌０﹒３２％，成交１６４﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１０８９４，跌６２點或跌０﹒５７％，成交３０５﹒０３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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周大福（０１９２９） １３﹒９２０元 跌９﹒９６％

東方表行集團（００３９８） ４﹒２８０元 跌０﹒９３％

周生生（００１１６） ８﹒６５０元 升１﹒４１％

英皇鐘錶珠寶（００８８７） ０﹒１２２元 無升跌

謝瑞麟（００４１７） １﹒１１０元 無升跌

六福集團（００５９０） １８﹒２００元 跌０﹒８７％

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（ｈｃ）

