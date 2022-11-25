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25/11/2022 09:36

《異動股》周大福（１９２９）挫１０％墊底藍籌，中期少賺近７％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》周大福（０１９２９）現價跌９﹒９６％，報１３﹒９２元，
該股成交約９１萬股，涉資１３１４萬元。
　　周大福公布，截至２０２２年９月３０日止中期純利３３﹒３６億元，按年跌６﹒８５％；
每股基本盈利３３﹒４仙，派發中期息２２仙。期內營業額４６５﹒３５億元，升５﹒３２％；
毛利１０９﹒６２億元，升１﹒５５％。
　　由２０２２年１０月１日至１１月１８日，零售值按年跌２﹒３％；其中，中國內地零售值
按年跌４％，佔集團零售值之８７﹒９％，香港、澳門及其他市場零售值按年升１１﹒４％，佔
集團零售值之１２﹒１％。期內，內地同店銷售按年跌２１﹒３％，香港及澳門升１９﹒１％；
內地同店銷量跌２３﹒４％，香港及澳門跌９﹒８％。
　　現時，恒生指數報１７５７４，跌８６點或跌０﹒４９％，主板成交３９﹒２２億元。國企
指數報５９５７，跌３４點或跌０﹒５８％。恒生科技指數報３５４３，跌３９點或跌
１﹒１１％。
　　即月期指新報１７５８１，跌７５點，高水７點。即月國指期貨報５９６２，跌２７點，高
水４點。即月科指期貨新報３５４５，跌４０點，高水１５點。
　　上證綜合指數報３０７９，跌９點或跌０﹒３２％，成交１６４﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８９４，跌６２點或跌０﹒５７％，成交３０５﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　周大福（０１９２９）　　　　１３﹒９２０元　跌９﹒９６％
　　東方表行集團（００３９８）　　４﹒２８０元　跌０﹒９３％
　　周生生（００１１６）　　　　　８﹒６５０元　升１﹒４１％
　　英皇鐘錶珠寶（００８８７）　　０﹒１２２元　　　　無升跌
　　謝瑞麟（００４１７）　　　　　１﹒１１０元　　　　無升跌
　　六福集團（００５９０）　　　１８﹒２００元　跌０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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