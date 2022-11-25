《午市前瞻》後市料５０至１００天線波動，基建股已追落後難高追

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收報１７５０８，跌１５２點或０﹒８６％，主
板成交４９５﹒０４億元。恒生中國企業指數報５９３６，跌５５點或０﹒９３％。恒生科技指
數報３５０９，跌７３點或２﹒０６％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、碧桂園（０２００７）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報２７０元，跌１０﹒４元或３﹒７１％，成交５０﹒７９億元；
碧桂園收報２﹒８８元，升０﹒０５元或１﹒７７％，成交１７﹒８９億元；美團收報
１３４﹒９元，跌４元或２﹒８８％，成交１４﹒５２億元。
中聯通（００７６２）升４％，收報４﹒１６元，成交２﹒７億元；周大福（０１９２９）
業績遜預期，股價跌１２﹒６８％，收報１３﹒５元，成交２﹒０５億元。
國指三大成交股份依次為騰訊控股、碧桂園及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美
團及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報７４﹒９元，跌１﹒５元或
１﹒９６％，成交９﹒９億元。
＊黃偉康：大市回落幸總成交額並不大＊
大市本周維持悶局，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，現時大市正
消化各項信息，因近期減持消息湧現，美團（０３６９０）、比亞迪（０１２１１）及騰訊
（００７００）等都要捱沽，而大市走勢亦繼續受制於１００天線，近期抽升至相關水平亦會令
市場開始擔心。
不過，黃偉康指出，現時市況未算太差，近日回落成交額並不大，不應對市況過分看淡。他
預期無消息下，恒指將於５０天線至１００天線之間上落，未來一兩星期市況相對淡靜，須留意
於５０天線至１００天線間亦有１５００點波幅，可考慮在１７５００水平時作部署。
＊基建股炒完或回流內房股＊
近日中聯通（００７６２）及國營基建股落鑊，黃偉康解釋，近期已無主題可炒，科技股炒
過，內需股受疫情影響亦難炒，於是國策利好的基建股再次抬頭，而且近期內房氣氛回暖，憧憬
人行降準放水亦刺激基建股炒作。早前市場擔心原材料價格上升不利基建股，但相關價格回落亦
帶動資金流入追落後。
但黃偉康以中交建（０１８００）為例，近幾日股價逼近２５０天線前明顯乏力，恒指亦未
升至２５０天線，變相跑處贏恒指太多，上升空間未必太多，現時追入難度較大，預期將於
１００天線３﹒５５元至２５０天線３﹒９元波動。
黃偉康續提到，內房早前大升後近幾日回吐，變相基建股即將炒完之際，資金有可能回流落
後內房股，旭輝（００８８４）及碧桂園（０２００７）於１００天線或有較大支持力度。
（ｈｃ）
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