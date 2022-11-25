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25/11/2022 16:32

《美元走勢－羅明立》美匯逼２００天線，１０４﹒６０為另一支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３８﹒６４　１３９﹒０５　１３８﹒３７
　　歐元╱美元　１﹒０４２０　１﹒０４２９　１﹒０３９６
　　英鎊╱美元　１﹒２１１０　１﹒２１２８　１﹒２０９２
　　美元╱瑞郎　０﹒９４４１　０﹒９４４７　０﹒９４２２
　　美元╱港元　７﹒８０８０　７﹒８１２８　７﹒８０５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周四（２４日）美國感恩節假期休市，美匯指數窄幅波動但未能高收。聯儲局
會議紀錄公布後，局方在１２月將放慢加息步伐幾可肯定，因此限制了美元的反彈。美匯指數再
次靠近２００天平均線的１０５﹒３０，仍然值得關注，１０４﹒６０是另一重要支持，估計美
匯可守住這區域。德國１１月ＩＦＯ商業景氣指數為８６﹒３，超過前值的８４﹒３亦好過預期
，近期歐洲經濟數據未有進一步下滑，利好歐元靠穩，但對經濟前景不宜過於樂觀，加上通脹仍
然嚴峻，歐元升勢未必能持續，１﹒０６大阻力。
　　周四，英倫銀行副行長拉姆斯登表示，雖然當地家庭正面對嚴峻的經濟困難，但央行必須繼
續加息以推動通脹率回到２％的目標水平。市場估計央行在下月中的會議上會加息０﹒５％，近
期鎊匯表現不俗，反映市場接受新的財政緊縮預算，但同樣，考慮到基本因素疲弱，圖表顯示
１﹒２３阻力大，再上升空間未必太多。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０４５５　１﹒０３６０　１﹒０５００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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