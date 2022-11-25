《美元走勢－羅明立》美匯逼２００天線，１０４﹒６０為另一支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３８﹒６４ １３９﹒０５ １３８﹒３７

歐元╱美元 １﹒０４２０ １﹒０４２９ １﹒０３９６

英鎊╱美元 １﹒２１１０ １﹒２１２８ １﹒２０９２

美元╱瑞郎 ０﹒９４４１ ０﹒９４４７ ０﹒９４２２

美元╱港元 ７﹒８０８０ ７﹒８１２８ ７﹒８０５８

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《美元走勢》周四（２４日）美國感恩節假期休市，美匯指數窄幅波動但未能高收。聯儲局

會議紀錄公布後，局方在１２月將放慢加息步伐幾可肯定，因此限制了美元的反彈。美匯指數再

次靠近２００天平均線的１０５﹒３０，仍然值得關注，１０４﹒６０是另一重要支持，估計美

匯可守住這區域。德國１１月ＩＦＯ商業景氣指數為８６﹒３，超過前值的８４﹒３亦好過預期

，近期歐洲經濟數據未有進一步下滑，利好歐元靠穩，但對經濟前景不宜過於樂觀，加上通脹仍

然嚴峻，歐元升勢未必能持續，１﹒０６大阻力。

周四，英倫銀行副行長拉姆斯登表示，雖然當地家庭正面對嚴峻的經濟困難，但央行必須繼

續加息以推動通脹率回到２％的目標水平。市場估計央行在下月中的會議上會加息０﹒５％，近

期鎊匯表現不俗，反映市場接受新的財政緊縮預算，但同樣，考慮到基本因素疲弱，圖表顯示

１﹒２３阻力大，再上升空間未必太多。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４５５ １﹒０３６０ １﹒０５００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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