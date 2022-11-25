波司登（０３９９８）：全國近２０％門店未能恢復到正常經營

《經濟通通訊社２５日專訊》波司登（０３９９８）首席財務官兼副總裁朱高峰表示，疫情

對整體線下門店影響較大，１１月中下旬，全國近２０％的門店未能恢復到正常經營。集團會在

主流城市的核心商圈內開設快閃店，以助力提升銷售和品牌形象；同時線上、小程序為銷售推進

重點，以拉近與消費者溝通，料對下半年銷售有幫助。

朱高峰指出，在宏觀經濟不確定下，消費者消費意欲確有下降，但羽絨服市場在冬季時有其

剛性需求，認為這屬於可選消費和主要消費之間，集團會透過提升品牌、產品功能和設計，以提

升銷售表現，強調對下半財年業績持謹慎樂觀看法。

他補充稱，今年疫情帶來的衝擊為２０２０年以來最嚴重，過往１１月至１月為集團銷售高

峰，佔全年收入約７０％水平，期望疫情能盡早獲有效管控，消費需求進而快速復甦，預料不會

對全年業績造成太大影響。

被問到原材料價格波動的影響，朱高峰指出，由於集團與上游供應商保持長期穩定的合作關

係，在生產開始前已鎖定約一半原料價格，原材料價格上漲的風險得以被攤分。近年旗下產品價

格的上升並非由於羽絨、面料或人工成本增加，而是產品功能、設計等的附加價值提升。

（ａｃ）



