騰訊（００７００）今回購１２９萬股，涉資３﹒５１億元

《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）申報，今日回購１２９萬股，每股作價介

乎２６８﹒４元至２７７元，涉資３﹒５１億元。集團本年內至今天為止（自普通決議案通過以

來）在交易所購回該等證券的數目為６７８８萬股，佔已發行股份數目０﹒７０６２％。

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