《小傳日記》魚缸今個星期悶住埋尾，波司登好多舖頭未開得番！

《小傳日記》魚缸今個星期最終都係跌，始終北水流入相對唔多，重磅科技股又無乜特別利

好消息，睇吓下個星期走勢會唔會好啲喇。

今日留意到波司登（０３９９８）股價跌得幾多，曾經跌超過一成，可能同門店未開番嘅消

息有關。公司首席財務官兼副總裁朱高峰話，疫情對整體線下門店影響比較大，１１月中下旬，

全國近兩成門店仲未正常營業。佢又提到，今年疫情帶嚟嘅衝擊係２０２０年以嚟最嚴重，過去

１１月至１月係集團銷售高峰，佔全年收入約七成，希望疫情能盡早獲得有效管控。

針對疫情問題，朱高峰話集團會喺主流城市嘅核心商圈內，開設快閃店，以提升銷售同品牌

形象。同時，「線上、小程序」會係集團銷售推進重點，拉近同消費者溝通，估計對下半年銷售

有幫助。

踏入冬天，賣開禦寒衣物嘅波司登點都有啲著數。疫情因素可能會影響實體門店嘅營收狀況

，但市場對羽絨服仍有一定需求，睇吓波司登可以點樣透過網上銷售，彌補實體店嘅損失喇。短

線嚟睇，波司登今日一支大陰燭隊穿１０同２０天線，暫時亦未可以重上１０周線，技術走勢比

較差，呢排唔好入手住喇！請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

