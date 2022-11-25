《真知灼見－溫灼培》紐元明年息率有機見５﹒５％

《真知灼見》面對第三季年通脹率高達７﹒２％，紐西蘭央行於本周三（２３日）宣布大幅

加息７５基點，把其官方息率推上４﹒２５％水平。在其聲明中，紐央行繪畫出整個貨幣政策周

期。預計明年該行將會繼續加息，並把息率推上５﹒５％才見頂，較原先估計息率於４﹒１％見

頂明顯高。而隨著息率逐步提升，該行估計當地經濟將於２０２３年第二季開始進入收縮，而這

收縮情況料將會一直維持到２０２４年首季。紐央行強調，該行不會容忍通脹，為打壓通脹就是

見到經濟收縮也是在所不惜。待通脹回落及經濟轉弱，紐央行指將會轉向減息。但在減息的時間

上紐央行並沒給予市場一個明確的時間表，只謂到了２０２５年預料息率將跌返４﹒３５％水平

。換言之，於未來三年紐西蘭息率也將繼續維持高企，就是到了２０２５年息率回落至

４﹒３５％，屆時息率也將較今天的４﹒２５％水平高。



假使聯儲局明年加息至５％見頂，即未來紐元息率將更具優勢。紐央行下次議息會有待２月

２２日。按利率期貨市場價格變化顯示，屆時紐央行加息半厘是市場共識，至於加息７５基點的

機率則為５０％。受惠於紐央行的加息言論，自周三議息會後紐元匯價一直在升，今早（２５日

）於亞洲市場報６２﹒５２美仙。現在紐元水平基本上已重返今年８月位置。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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