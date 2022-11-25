《品中資－羅國森》持有騰訊（００７００），安心又窩心

《品中資》去年第四季時，股王騰訊（００７００）曾經吹風，表示會考慮派發中期息（過

去騰訊每年只派一次末期息），令市場頗為雀躍，但最後原來不是派現金股息，而是以實物方式

，派發她持有的京東（０９６１８）股票，令投資者喜出望外。

以當時的派發基準和股價計，股息率大約２﹒７５厘，不算太高。但如果是派現金股息，一

定不會這樣高。連同正常大約半厘的末期息，去年騰訊的股息率已有３﹒２５厘左右，這當然不

算高息，但相比起絕大部分科技股來說，已經十分不俗了。

我聽很多朋友說，持有科技股，最無奈就是沒息收。當然，股價向好時，投資者也不稀罕這

少少的股息，但當股市陷入低潮，這類股份受壓時，原來有息派的科技股，又真的會舒服一點呢

！

我有不少朋友都買了騰訊和另一科技龍頭阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里），過去一年

，這兩隻股票的表現大家有目共睹，即使股王騰訊，年初至今股價也跌了近四成，最惡劣時更跌

了超過五成，更遑論波幅和跌幅更大的阿里。

但持有騰訊，至少還有股息這個安慰獎，但持有阿里巴巴、京東（０９６１８），以至美團

（０３６９０）等的科技龍頭，就只有不斷捱價，連點點甜頭也沒有，真是苦不堪言！

過去兩年，當騰訊股價疲不能興的時候，管理層決定以實物方式，派送早年入股，現在已經

成熟的投資，給股東們一點支持和安慰，我認為是功德無量呢！



＊實物股息陸續有來？＊



去年派發了京東的股票後，市場人士已經估計，下一個派發的對象，有可能是美團，但上次

公布中期業績時，該項揣測曾遭管理層否認。但上周騰訊公布第三季業績時，就證實了這個消息

。

而且，今次的派送更慷慨，因為每１０股騰訊，就可以獲派１股美團，以公布當日的股價計

算，股息率高達５﹒８厘（見附表）。連同本來會派的大約半厘末期息，今年騰訊的股息率已逾

６厘。這一刻的騰訊，掹車邊也算是隻高息股了！

我想指出的是，騰訊這個做法，實在是一舉幾得的。首先，騰訊分派這些投資予股東，當然

是對股東的一種回饋，尤其是過去一年，當騰訊的經營和股價都陷入瓶頸時，有這麼的一筆派送

，總算蝕少一點！

而且，這不是現金股息，不會影響現金流，即是騰訊可以保持本來的財政實力，既可吼準機

會收購或再入股其他新公司，也可以用來回購股票，支持股價，尤其現在南非大股東已經表明，

會定期在市場減持騰訊，以套現作其他回購用途。

另外，這些投資都已經十分成熟，未來再大幅增長的機會不大，本來就是時候在市場沽售

（Ｅｘｉｔ），但騰訊不選擇直接沽售，然後向股東派發現金股息，而是向股東派送實物股股，

讓股東自己決定是否沽售或何時沽售。

我相信，除了南非大股東已經表明會即時沽售外，其他股東未必會全數馬上沽售的。我自己

去年收取了京東的股票派送後，也一直持有。這樣的話，又可以減低被派送股票的股價下跌壓力

，這是平衡各方利益後頗得體的做法呢！

另外，這可能是最重要的派送原因，那就是，減持京東和美團等龍頭科技股，可以紓緩內地

監管部門對騰訊的壟斷指控，減低進一步被監管的風險，有利核心業務的開展。



＊遊戲版號零的突破＊



事實上，騰訊的核心業務網絡遊戲，已經感受到和風吹拂。首先，近期中國官方開始扭轉對

網絡遊戲的負面定性。官媒《人民日報》１１月１６日出現了題為《深度挖掘電子遊戲產業價值

機不可失》的評論文章，指出「遊戲科技在助力５Ｇ、芯片產業、人工智能等先進技術、產業發

展中起到了重要的作用」，將遊戲產業推高至與國家重點戰略的一眾高端製造業同級；又指出「

遊戲可以成為中國文化傳承和交流創新的網絡工具」，認同遊戲可以說好中國故事。

然後，騰訊今年的新版號也出現「零的突破」。國家新聞出版署公布１１月共有７０款國產

網絡遊戲獲得版號，當中包括了騰訊直營的《合金彈頭：覺醒》。明顯地，這一切都顯示，內地

遊戲市場已經逐步走出低谷。

另外，騰訊也交出比預期更佳的第三季業績，再配合這些業務上的曙光，騰訊最差的日子相

信已經過去，但當然，這並不表示，盈利可以馬上大增，股價可以大升，但至少持有騰訊是令人

安心和窩心的。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



附表：騰訊分派美團股票安排



每１０股騰訊送１股美團

２０２２年１１月１５日美團股價１６６﹒４元，騰訊２８８元

１０股騰訊＝２８８０元

１股美團＝１６６﹒４元

息率：１６６﹒４╱２８８０ ｘ １００％ ＝ ５﹒７８％



最遲何時買入：２０２３年１月４日

除權日：２０２３年１月５日

派送日：２０２３年３月２４日

不足一股的，折現派送

不足一手的，會安排碎股交易



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