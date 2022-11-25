《鍾之日記》國家出手托內房，封控持續累消費

《鍾之日記》１１月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股隔晚感恩節假期休市，市場關注「黑色星期五」零售銷情，亞太區股市交投氣氛淡薄。

香江魚缸兩日升２３６點後，今早高開低走，全日仍守１７５００點收市，但成交不足千億元。

恒指高開１２點，甫開市已直線回落，一度轉跌２４８點，低見１７４１２，之後跌幅收窄

至兩百點內，在１７５００爭持。最終恒指收造１７５７３，跌８７點或０﹒４９％；國指造

５９７１，跌０﹒３６％。科指收３５００，跌２﹒３％。

周末前夕，再上世界盃效應，市場都採取觀望態度，大市全日成交９４７﹒９８億元。



＊滬指返３１００關，按周累升０﹒１％＊



市場靜待人行降準落地，國有大行齊送「大禮包」托高房地產，地產和金融板塊強勢揚升，

「中字頭」股份大漲也幫助提振股市表現。惟內地疫情陰霾不散，單日新增新冠突破３﹒２萬宗

續創歷史新高，限制市場漲幅，滬深三大指數個別發展，滬綜指低開高走，收復三千一整數關口

，收升０﹒４％，報３１０１﹒６９點，不過按周只是累升０﹒１４％。深成指則收跌

０﹒４８％，創業板指更跌１﹒１２％。交投再度萎縮，兩市全日成交７３９９億元人民幣，按

日減少１﹒２％，是一個月以來新低，陸股通淨流入７４﹒５２億元人民幣，連續三日淨流入。

人民銀行進行８０億元人民幣７天期逆回購，今日淨回籠１３０億元人民幣。公開市場全周

收水３７８０億元人民幣。國務會議提及降準，官媒《中國證券報》今日頭版引述專家表示，降

準的必要性和緊迫性在提升，而為了保持流動性合理充裕，預計全面降準落地概率較大。市場則

紛預期人行降準０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００億－１００００億元人民幣。人

行上一次全面降準是在今年４月２５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，釋出長期

資金５３００億元人民幣。



＊疫情封控無盡頭，飲食消費股撐不住＊



內地新冠疫情高居不下，昨日新增３２６９５宗本土感染個案，是連續兩日在３萬宗以上水

平，繼續創下疫情大流行以來新高。廣東省個案仍然佔最多，有８４７６宗，不過已較前一日回

落８００多宗，新個案中８００１宗來自廣州，佔全省病例９４％。廣州番禺區進一步加強社會

面疫情防控措施，２５日起全區所有餐飲服務單位暫停堂食服務。

廣州海珠區更已封控逾半個月，多地不少人擔心政府隨時封城，全國陷入抗疫恐慌。飲食及

消費股再次被拋售，周大福（０１９２９）瀉１５﹒５％，頤海國際（０１５７９）跌５﹒８％

，呷哺呷哺（００５２０）跌５﹒２％，海底撈（０６８６２）跌４﹒６％，高鑫零售

（０６８０８）跌４﹒４％，九毛九（０９９２２）挫３﹒９％。

此外，中國羽絨生產商波司登（０３９９８）直言疫情對整體線下門店影響較大，１１月中

下旬，全國近２０％的門店未能恢復到正常經營。即使波司登公布中期溢利上升１５％至約

７﹒３４億元人民幣，亦難救股價暴跌１０﹒２％，全日收報３﹒４４元近一個月新低。



＊中央出手救內房，碧桂園再漲近一成＊



國家出大招，以內銀向內房企業融資救樓市，六大國有銀行至今已合計為１７家房企提供超

１﹒３萬億元人民幣意向性融資額度。不過，在各大行密集公布的戰略合作協議中，中國恒大

（０３３３３）和融創中國（０１９１８）未在授信對象之內。

而據《路透》最新引述消息人士透露，人民銀行已準備使用向金融機構提供的再貸款資金，

購買房地產開發商新發行的債券，相關再貸款安排將在未來幾周內實施。若這一舉措得以實施，

將標誌著中國政府對房地產業最有力的政策支持。

內房股尾市再度發力，碧桂園（０２００７）全日大升兩成，以接近日內高位２﹒８３港元

收市，升２０﹒４％。龍湖（００９６０）升３﹒８％，旭輝（００８８４）抽升５﹒４％，萬

科（０２２０２）升幅擴至７﹒８％。物管股跟隨大升，融創服務（０１５１６）升７﹒８％，

旭輝永升（０１９９５）升７﹒８％，時代鄰里（０９９２８）升４﹒４％，雅生活

（０３３１９）升２﹒３％。



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