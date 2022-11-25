【內房困局】國有大行閃電授信已達１２７５０億元，馳援房企發展

《經濟通通訊社２５日專訊》在金融支持房地產「１６條」發布後，交通銀行、農業銀行、
中國銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行相繼與房企簽訂戰略合作協議。根據公開信息整理，
郵儲銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行對各房企授予的信貸額度累計已達１２７５０億元（
人民幣．下同）。
其中，工商銀行與１２家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性
融資總額達６５５０億元。這１２家全國性房企包括中國海外發展（００６８８）、保利發展
（滬：６０００４８）、華潤置地（０１１０９）、招商蛇口（００１９７９）、深圳華僑城
（深：００００６９）、萬科集團（０２２０２）（深：０００００２）、金地集團
（滬：６００３８３）、綠城（０３９００）、龍湖集團（００９６０）、碧桂園
（０２００７）、美的置業（０３９９０）和金輝集團（０９９９３）。
建設銀行邀請８８家房地產和住房租賃企業，召開房地產市場形勢展望暨住房租賃基金交流
會，並與８家房企簽署合作協議。
郵儲銀行昨日也分別與萬科集團、龍湖集團、綠城、碧桂園、美的置業簽署全面戰略合作協
議，提供意向性融資總額２８００億元。
中國銀行繼１１月２３日與萬科集團簽署戰略合作協議，宣布為其提供不超過１０００億元
或等值外幣的意向性授信額度後，２４日又與碧桂園、龍湖集團簽署戰略合作協議，為碧桂園、
龍湖集團各提供６００億元意向性授信額度。
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