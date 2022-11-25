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25/11/2022 08:28

【大國博弈】英國政府禁止在「敏感地點」安裝中國製閉路電視

　　《經濟通通訊社２５日專訊》英國政府指示各部門，停止在「敏感地點」安裝中國企業生產
的閉路電視鏡頭，同時將現有相關設備與政府部門的核心網絡中斷連接，並考慮徹底移除。
　　內閣辦公室主任杜永敦向國會發書面聲明指，當局審視政府物業內閉路電視系統的潛在安全
風險後，認為基於英國目前的威脅，及有關系統的能力和連接性不斷提升，需要加強管制，決定
停止安裝受中國國家情報法約束的企業生產的鏡頭。他表示，安全問題一直是政府敏感地點的優
先考慮，因此正採取行動，防止任何安全風險變成現實。
　
＊英國多半使用海康威視的閉路電視攝影機＊
　
　　根據英國隱私保護組織「老大哥觀察」（Ｂｉｇ　Ｂｒｏｔｈｅｒ　Ｗａｔｃｈ），英國公
共組織多半使用中企海康威視（深：００２４１５）或大華股份（深：００２２３６）的閉路電
視攝影機。這兩家公司的產品此前被控侵犯新疆維吾爾族人權。今年７月，６７名英國國會議員
敦促倫敦政府禁止販售或使用它們製造的監視設備。
　　英國政府的新命令並未徹底封殺兩家公司，但針對依中國法律必須與北京安全單位分享情報
的企業，英國政府不鼓勵在境內使用中國製造的「視訊監控系統」。
　　２０２１年６月，海康威視一台攝影機拍到時任衛生大臣韓考克（Ｍａｔｔ　
Ｈａｎｃｏｃｋ）違反防疫規定親吻助理，隨後英國一些個別部會已陸續移除海康威視的設備。
（ｊｔ）

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