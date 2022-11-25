《股林淘金－林家亨》同程旅行（００７８０）專注本土旅遊業

《股林淘金》現時在中國的嚴格出入境隔離限制下，各大旅行社已經改變了故有的商業模式

，去抵銷疫情對長線旅遊客收入的衝擊。同程旅行（００７８０）專注於本地及周邊短途遊的機

遇，調整營運策略，配合行之有效的下沉城市滲透及年輕市場的發展，在第三季度業績中仍錄得

增長，當中住宿業務收益更有顯著增加。



根據同程旅行業績顯示，２０２２年第三季度錄得總收入人民幣２０﹒４８億元，較去年同

期增長５﹒６％，經調整溢利淨額２﹒５２億元人民幣，經調整淨利潤率為１２﹒３％。住宿預

訂服務收入同比增升了２６﹒９％至８﹒２億元人民幣，下沉城市酒店間夜量同比增長１０％，

汽車票銷量更錄得超過１００％的增幅。住宿業務佔比已經連續第二個季度維持在４０％或以上

，更於２０２２年第二季度達到４１﹒２％的歷史新高，成為公司收入的重要支柱。



同程旅行布局下沉城市多時，著眼其增長潛力。公司與城鄉汽車運營商，並在多個城市利用

地鐵及同城汽車等公共交通宣傳，同時與微信視頻號合作，推出直播活動以加強與用戶的互動，

大幅提高非一線城市用戶數量。截至２０２２年９月３０日，居住在中國非一線城市的註冊用戶

約佔註冊用戶總數的８６﹒７％，而微信平台上約６０％的新付費用戶來自中國的三線或以下城

市。



周三（２３日）其股價曾經低至１３﹒７元，筆者認為是過份偏低了，若未來再有機會接近

１４元水平時，筆者認為有良好的投資值博率，應予買入，作中長線持有。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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