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即市新聞

25/11/2022 19:12

《日入而息》人行降準０﹒２５厘釋放約五千億，美團上季扭虧為盈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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下月５日全面降準０﹒２５個百分點，釋放約五千億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）第三季經調整虧轉盈３５﹒３億元人民幣，收入升２８﹒２％；第三季核心
本地商業收入增２４﹒６％，新業務增３９﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）今回購１２９萬股，涉資３﹒５１億元　　　　　　　　　　　　　　　　
律政司就黎智英案聘英御狀上訴，終院押後裁決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報人行將向金融機構提供再貸款資金購買房企債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增本土１８６０例，政府要求商場超市快封快解；網傳北京通州「靜默、大面積消殺」，
官方回應：謠言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吳亦凡偷逃稅被追繳並處罰款共６億元人民幣；吳亦凡強姦、聚眾淫亂罪成，判囚１３年附加驅
逐出境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＷｈａｔｓＡｐｐ近５億用家電話號碼疑外洩，香港涉近３００萬　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收８７點報１７５７３，碧桂園孖寶升逾９％為最佳藍籌
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　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒４％企三千一，國有銀行送大禮托內房　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美匯逼２００天線，１０４﹒６０為另一支持　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４０４╱０６，日圓最新報１３９﹒３７╱４０　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　中匯（００３８２）全年多賺３７％至５﹒６７億元人民幣，息１１
　　﹒２港仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華科資本（０１１４０）中期多賺８％至２﹒１３億元，不派息　　
　　美捷滙控股（０１３８９）中期虧損擴大至３４５﹒６萬元，不派息
　　中國東方（００５８１）第三季除財務成本淨額後經營溢利跌７２％
　　新華滙富金融（００１８８）上季錄淨虧損４４００萬元　　　　　
　　同道獵聘（０６１００）首九個月純利按年升１倍至２﹒６億元人民
　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　震雄（０００５７）中期純利跌３９％至７５１０萬元，息４﹒５仙
　　中國燃氣（００３８４）中期純利按年跌２０﹒６％，派息１０仙　
　　香港通訊國際控股（００２４８）中期虧轉盈７９﹒４萬元，不派息
　　智勤控股（０９９１３）中期少賺１３﹒５％至２７１５萬元，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華廈置業（００２７８）中期純利按年跌９１﹒３％，派息１１港仙
　　德益控股（０９９００）中期純利按年升１２﹒２％，不派息　　　
　　中港照相（０１１２３）中期純利升３﹒１倍至１２２４萬元，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　民商創科（０１６３２）中期虧損擴大至３０５﹒２萬元，不派息　
　　偉工控股（０１７９３）中期純利跌８１％至２５７﹒１萬元，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）冀全年派息維持每股５日圓水平　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　港交所（００３８８）姚嘉仁接替莊博禮之聯席營運總監職位；港交
　　所旗下Ｃｏｒｅ　Ｃｌｉｍａｔｅ推出一個月錄得逾４０宗交易　　
　　長江生命科技（００７７５）與晶泰科技開發ＡＩ腫瘤疫苗研發平台
　　傳渣打已聘請獵頭公司物色下任ＣＦＯ人選　　　　　　　　　　　
　　義烏小商品城與百度（０９８８８）簽戰略合作，拓展內外貿銷售新
　　渠道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）今回購１２９萬股，涉資３﹒５１億元　　　　
　　藥明生物（０２２６９）獨立非執行董事郭德明於昨日辭世　　　　
　　信置（０００８３）擬２０５０年前淨零碳排放，獲香港可持續發展
　　大獎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國泰（００２９３）整體員工流轉情況有顯著改善，料良好趨勢在未
　　來數月持續　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）料收購越南可口可樂
　　裝瓶業務將不遲於明年上半年完成　　　　　　　　　　　　　　　
　　美團（０３６９０）第三季經調整虧轉盈３５﹒３億元人民幣，收入
　　升２８﹒２％；第三季核心本地商業收入增２４﹒６％，新業務增３
　　９﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　粵海置地（００１２４）１４﹒２３億競投佛山地皮　　　　　　　
　　華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤雙鶴八氟丙烷脂質微球注射液獲藥
　　品註冊證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國銀河（０６８８１）發行永續次級公司債券獲中證監註冊批覆　
　　長安民生物流（０１２９２）完成Ｈ股全流通　　　　　　　　　　
　　天業節水（００８４０）斥１５６５萬元人民幣購混凝土生產企業５
　　１％股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　環球醫療（０２６６６）成立合資公司，業務範圍將包括數據處理等
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　波司登（０３９９８）全國近２０％門店未能恢復到正常經營　　　
　　宏華集團（００１９６）主席金立亮辭職，由王旭接替　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）獲三銀行逾１５００億元人民幣綜合授信支持
　　奈雪的茶（０２１５０）「去日化」換Ｌｏｇｏ，從ＮＡＹＵＫＩ改
　　為ＮＡＩＸＵＥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　海吉亞醫療（０６０７８）王傑辭任公司首席財務官職務　　　　　
　　龍湖集團（００９６０）曾鳴辭任獨立非執行董事，明年起生效　　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　習近平會晤古巴國家主席，不斷深化政治互信拓展合作　　　　　　
　　國產車出口今年或達三百萬輛，中汽協表示不要盲目樂觀　　　　　
　　人行８０億逆回購利率持平，本周淨回籠３７８０億元　　　　　　
　　中證報表示降準必要性和緊迫性提升，全面降準概率較大　　　　　
　　國務院批復同意廊坊等３３個城市設跨境電商綜試區　　　　　　　
　　應對疫情衝擊，重慶５７家銀行房貸可延期還本付息　　　　　　　
　　綠地控股３２億美元境外債券展期徵求事項獲通過　　　　　　　　
　　南航深圳分公司黨委原副書記、總經理劉國軍被查　　　　　　　　
　　特斯拉因安全帶及軟件問題，內地召回逾８萬輛車　　　　　　　　
　　內地個人養老金制度啟動實施，首批２３家銀行入圍　　　　　　　
　　鄭州富士康為平息糾紛，新入職員工離職返鄉可獲發１萬元遣散費　
　　吳亦凡偷逃稅被追繳並處罰款共６億元人民幣；吳亦凡強姦、聚眾淫
　　亂罪成，判囚１３年附加驅逐出境　　　　　　　　　　　　　　　
　　上海海昌海洋公園今日起暫停營業　　　　　　　　　　　　　　　
　　下月５日全面降準０﹒２５個百分點，釋放約５０００億元　　　　
　　中行為美的置業提供不超過３００億元意向性授信額度　　　　　　
　　據報人行將向金融機構提供再貸款資金購買房企債券　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒０４％，傳逾２萬員工離開富士康鄭州廠　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　南韓貨車司機罷工進入第二日，總統尹錫悅或頒開工令　　　　　　
　　日揆擬明年１月訪問華盛頓，深化美日同盟　　　　　　　　　　　
　　歐洲夏季非常炎熱，導致２萬人死亡　　　　　　　　　　　　　　
　　英保守黨再起內亂，約翰遜卓慧思公開反對唐寧街政策　　　　　　
　　英國每年淨移入人口逾５０萬創新高，港人達７﹒６萬　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　全球鋼鐵危機可能迫使新日鐵關閉更多工廠　　　　　
　　南韓央行可能把利率上調到３﹒５厘作為終點　　　　
　　土耳其根據總統埃爾多安的要求下調利率　　　　　　
　　德國打算對清潔能源發電商徵收９０％的暴利稅　　　
　　日本６１種水產受氣候暖化影響，紫菜減產最為嚴重　
　　智利政府對通過修改憲法充滿信心　　　　　　　　　
　　東京核心ＣＰＩ增幅達４０年新高，料全日本通脹上升
　　瑞信高端客戶撤資轉投瑞銀，疑因計劃出售信託業務　
　　瑞典央行加息０﹒７５厘，預告之後會繼續加息　　　
　　馬斯克宣布下周特赦推特被封帳號　　　　　　　　　
　　黑客網上兜售近５億ＷｈａｔｓＡｐｐ用戶資料　　　
　　幣安計劃收購Ｖｏｙａｇｅｒ，加密貨幣走勢平穩　　
　　亞馬遜全球４０國貨倉工人計劃黑色星期五大罷工　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　澳洲將審查外國對鋰礦及稀土行業投資，被指針對中國
　　外交部表示反對美方借有關法案夾帶通過涉華消極內容
　　英國停用中國產攝像頭，外交部表示泛化國家安全概念
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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６１２基金案違反社團條例，陳日君何韻詩等６人罪成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
亞洲欖總表示陳國基接受道歉，再有同類錯誤機會接近零　　　　　　　　　　　　　　　　　
律政司表示海外律師無助國安法案，張舉能指法庭已考慮　　　　　　　　　　　　　　　　　
律政司就黎智英案聘英御狀上訴，終院押後裁決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱將投入３００億至共同投資基金，若受歡迎再投入資金　　　　　　　　　　　　　　
九龍社團聯會徐莉參選港區人大，獲譚耀宗等提名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳國基稱跟進搜索引擎搜尋結果出現錯誤國歌資訊情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳帆擬出戰港區人大，陳曼琪楊德斌昨領表格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王敏超稱若賽事國歌國旗出錯須即時更正，可提供工具包　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府擬修例，容許公司成員大會不僅限實體場地舉行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳惹金管局關注，工銀亞洲集友還原Ｈ按封頂息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指匯豐上調Ｈ按封頂息０﹒２５厘至「Ｐ－２％」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃江天獲委任為物業管理業監管局主席，接替謝偉銓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
將藍隧道下月１１日通車，行會非官守議員今日到場參觀　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用２９﹒５億元，外資連續三日流入；滬股通額度全日用６８億元，外資流入７
４﹒５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地公司駐港地區總部數量首次超越美國公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
報告指全球有３７５艘郵輪恢復運營，恢復逾九成運力　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＷｈａｔｓＡｐｐ近５億用家電話號碼疑外洩，香港涉近３００萬　　　　　　　　　　　　　
天星小輪申請加價一倍，議員憂或令客源流失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
的士團體申請起表價加至３３元，運輸署稱按機制及多項準則考慮　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌１﹒６％，較歷史高位跌１６﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｎｏｗ　ＴＶ與眾同樂，將世界盃帶入社區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會就期貨交易活動的風險管理指引展開諮詢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀公表示銀行業界將繼續支援本地經濟及培訓本地人才　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增８８７８宗確診，再多１６名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海昨新增８６例本土新冠病例，１７地升高風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通部表示防疫情通過物流擴散，防止過度管控問題反彈　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地疫情持續擴散，多地人心惶惶傳出緊急封城等謠言　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國新增本土陽性３﹒２萬宗續創紀錄，廣東個案回落　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增本土１８６０例，政府要求商場超市快封快解；網傳北京通州「靜默、大面積消殺」，
官方回應：謠言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務及經濟發展局副局長陳百里確診，丘應樺快測陰性　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委表示央企要做到防控疫情不鬆懈、生產經營不停歇　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東省昨增７９７９宗本土感染，廣州番禺今起停堂食　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府決定維持現行社交距離措施至１２﹒１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法國駐華使館呼籲中國取消過度限制，真正落實二十條　　　　　　　　　　　　　　　　　　
關日華稱二價疫苗可加強對抗變種病毒之免疫能力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部回應中法商會籲落實二十條：重視外企服務保障　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫衞局一名秘書確診，副局長李夏茵快測陰性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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