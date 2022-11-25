《日入而息》人行降準０﹒２５厘釋放約五千億，美團上季扭虧為盈

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

下月５日全面降準０﹒２５個百分點，釋放約五千億元

美團（０３６９０）第三季經調整虧轉盈３５﹒３億元人民幣，收入升２８﹒２％；第三季核心

本地商業收入增２４﹒６％，新業務增３９﹒７％

騰訊（００７００）今回購１２９萬股，涉資３﹒５１億元

律政司就黎智英案聘英御狀上訴，終院押後裁決

據報人行將向金融機構提供再貸款資金購買房企債券

北京新增本土１８６０例，政府要求商場超市快封快解；網傳北京通州「靜默、大面積消殺」，

官方回應：謠言

吳亦凡偷逃稅被追繳並處罰款共６億元人民幣；吳亦凡強姦、聚眾淫亂罪成，判囚１３年附加驅

逐出境

ＷｈａｔｓＡｐｐ近５億用家電話號碼疑外洩，香港涉近３００萬

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日低收８７點報１７５７３，碧桂園孖寶升逾９％為最佳藍籌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒４％企三千一，國有銀行送大禮托內房

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美匯逼２００天線，１０４﹒６０為另一支持

歐元最新報１﹒０４０４╱０６，日圓最新報１３９﹒３７╱４０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中匯（００３８２）全年多賺３７％至５﹒６７億元人民幣，息１１

﹒２港仙

華科資本（０１１４０）中期多賺８％至２﹒１３億元，不派息

美捷滙控股（０１３８９）中期虧損擴大至３４５﹒６萬元，不派息

中國東方（００５８１）第三季除財務成本淨額後經營溢利跌７２％

新華滙富金融（００１８８）上季錄淨虧損４４００萬元

同道獵聘（０６１００）首九個月純利按年升１倍至２﹒６億元人民

幣

震雄（０００５７）中期純利跌３９％至７５１０萬元，息４﹒５仙

中國燃氣（００３８４）中期純利按年跌２０﹒６％，派息１０仙

香港通訊國際控股（００２４８）中期虧轉盈７９﹒４萬元，不派息

智勤控股（０９９１３）中期少賺１３﹒５％至２７１５萬元，不派

息

華廈置業（００２７８）中期純利按年跌９１﹒３％，派息１１港仙

德益控股（０９９００）中期純利按年升１２﹒２％，不派息

中港照相（０１１２３）中期純利升３﹒１倍至１２２４萬元，不派

息

民商創科（０１６３２）中期虧損擴大至３０５﹒２萬元，不派息

偉工控股（０１７９３）中期純利跌８１％至２５７﹒１萬元，不派

息

ＤＹＮＡＭ（０６８８９）冀全年派息維持每股５日圓水平

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港交所（００３８８）姚嘉仁接替莊博禮之聯席營運總監職位；港交

所旗下Ｃｏｒｅ Ｃｌｉｍａｔｅ推出一個月錄得逾４０宗交易

長江生命科技（００７７５）與晶泰科技開發ＡＩ腫瘤疫苗研發平台

傳渣打已聘請獵頭公司物色下任ＣＦＯ人選

義烏小商品城與百度（０９８８８）簽戰略合作，拓展內外貿銷售新

渠道

騰訊（００７００）今回購１２９萬股，涉資３﹒５１億元

藥明生物（０２２６９）獨立非執行董事郭德明於昨日辭世

信置（０００８３）擬２０５０年前淨零碳排放，獲香港可持續發展

大獎

國泰（００２９３）整體員工流轉情況有顯著改善，料良好趨勢在未

來數月持續

太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）料收購越南可口可樂

裝瓶業務將不遲於明年上半年完成

美團（０３６９０）第三季經調整虧轉盈３５﹒３億元人民幣，收入

升２８﹒２％；第三季核心本地商業收入增２４﹒６％，新業務增３

９﹒７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

粵海置地（００１２４）１４﹒２３億競投佛山地皮

華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤雙鶴八氟丙烷脂質微球注射液獲藥

品註冊證

中國銀河（０６８８１）發行永續次級公司債券獲中證監註冊批覆

長安民生物流（０１２９２）完成Ｈ股全流通

天業節水（００８４０）斥１５６５萬元人民幣購混凝土生產企業５

１％股權

環球醫療（０２６６６）成立合資公司，業務範圍將包括數據處理等

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

波司登（０３９９８）全國近２０％門店未能恢復到正常經營

宏華集團（００１９６）主席金立亮辭職，由王旭接替

碧桂園（０２００７）獲三銀行逾１５００億元人民幣綜合授信支持

奈雪的茶（０２１５０）「去日化」換Ｌｏｇｏ，從ＮＡＹＵＫＩ改

為ＮＡＩＸＵＥ

海吉亞醫療（０６０７８）王傑辭任公司首席財務官職務

龍湖集團（００９６０）曾鳴辭任獨立非執行董事，明年起生效

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

習近平會晤古巴國家主席，不斷深化政治互信拓展合作

國產車出口今年或達三百萬輛，中汽協表示不要盲目樂觀

人行８０億逆回購利率持平，本周淨回籠３７８０億元

中證報表示降準必要性和緊迫性提升，全面降準概率較大

國務院批復同意廊坊等３３個城市設跨境電商綜試區

應對疫情衝擊，重慶５７家銀行房貸可延期還本付息

綠地控股３２億美元境外債券展期徵求事項獲通過

南航深圳分公司黨委原副書記、總經理劉國軍被查

特斯拉因安全帶及軟件問題，內地召回逾８萬輛車

內地個人養老金制度啟動實施，首批２３家銀行入圍

鄭州富士康為平息糾紛，新入職員工離職返鄉可獲發１萬元遣散費

吳亦凡偷逃稅被追繳並處罰款共６億元人民幣；吳亦凡強姦、聚眾淫

亂罪成，判囚１３年附加驅逐出境

上海海昌海洋公園今日起暫停營業

下月５日全面降準０﹒２５個百分點，釋放約５０００億元

中行為美的置業提供不超過３００億元意向性授信額度

據報人行將向金融機構提供再貸款資金購買房企債券

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒０４％，傳逾２萬員工離開富士康鄭州廠

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

南韓貨車司機罷工進入第二日，總統尹錫悅或頒開工令

日揆擬明年１月訪問華盛頓，深化美日同盟

歐洲夏季非常炎熱，導致２萬人死亡

英保守黨再起內亂，約翰遜卓慧思公開反對唐寧街政策

英國每年淨移入人口逾５０萬創新高，港人達７﹒６萬

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全球鋼鐵危機可能迫使新日鐵關閉更多工廠

南韓央行可能把利率上調到３﹒５厘作為終點

土耳其根據總統埃爾多安的要求下調利率

德國打算對清潔能源發電商徵收９０％的暴利稅

日本６１種水產受氣候暖化影響，紫菜減產最為嚴重

智利政府對通過修改憲法充滿信心

東京核心ＣＰＩ增幅達４０年新高，料全日本通脹上升

瑞信高端客戶撤資轉投瑞銀，疑因計劃出售信託業務

瑞典央行加息０﹒７５厘，預告之後會繼續加息

馬斯克宣布下周特赦推特被封帳號

黑客網上兜售近５億ＷｈａｔｓＡｐｐ用戶資料

幣安計劃收購Ｖｏｙａｇｅｒ，加密貨幣走勢平穩

亞馬遜全球４０國貨倉工人計劃黑色星期五大罷工

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

澳洲將審查外國對鋰礦及稀土行業投資，被指針對中國

外交部表示反對美方借有關法案夾帶通過涉華消極內容

英國停用中國產攝像頭，外交部表示泛化國家安全概念

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

６１２基金案違反社團條例，陳日君何韻詩等６人罪成

亞洲欖總表示陳國基接受道歉，再有同類錯誤機會接近零

律政司表示海外律師無助國安法案，張舉能指法庭已考慮

律政司就黎智英案聘英御狀上訴，終院押後裁決

陳茂波稱將投入３００億至共同投資基金，若受歡迎再投入資金

九龍社團聯會徐莉參選港區人大，獲譚耀宗等提名

陳國基稱跟進搜索引擎搜尋結果出現錯誤國歌資訊情況

陳帆擬出戰港區人大，陳曼琪楊德斌昨領表格

王敏超稱若賽事國歌國旗出錯須即時更正，可提供工具包

政府擬修例，容許公司成員大會不僅限實體場地舉行

傳惹金管局關注，工銀亞洲集友還原Ｈ按封頂息

消息指匯豐上調Ｈ按封頂息０﹒２５厘至「Ｐ－２％」

黃江天獲委任為物業管理業監管局主席，接替謝偉銓

將藍隧道下月１１日通車，行會非官守議員今日到場參觀

深股通額度全日用２９﹒５億元，外資連續三日流入；滬股通額度全日用６８億元，外資流入７

４﹒５億元

內地公司駐港地區總部數量首次超越美國公司

報告指全球有３７５艘郵輪恢復運營，恢復逾九成運力

ＷｈａｔｓＡｐｐ近５億用家電話號碼疑外洩，香港涉近３００萬

天星小輪申請加價一倍，議員憂或令客源流失

的士團體申請起表價加至３３元，運輸署稱按機制及多項準則考慮

中原ＣＣＬ按周跌１﹒６％，較歷史高位跌１６﹒５％

Ｎｏｗ ＴＶ與眾同樂，將世界盃帶入社區

證監會就期貨交易活動的風險管理指引展開諮詢

銀公表示銀行業界將繼續支援本地經濟及培訓本地人才

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增８８７８宗確診，再多１６名患者離世

上海昨新增８６例本土新冠病例，１７地升高風險

交通部表示防疫情通過物流擴散，防止過度管控問題反彈

內地疫情持續擴散，多地人心惶惶傳出緊急封城等謠言

全國新增本土陽性３﹒２萬宗續創紀錄，廣東個案回落

北京新增本土１８６０例，政府要求商場超市快封快解；網傳北京通州「靜默、大面積消殺」，

官方回應：謠言

商務及經濟發展局副局長陳百里確診，丘應樺快測陰性

國資委表示央企要做到防控疫情不鬆懈、生產經營不停歇

廣東省昨增７９７９宗本土感染，廣州番禺今起停堂食

政府決定維持現行社交距離措施至１２﹒１４

法國駐華使館呼籲中國取消過度限制，真正落實二十條

關日華稱二價疫苗可加強對抗變種病毒之免疫能力

外交部回應中法商會籲落實二十條：重視外企服務保障

醫衞局一名秘書確診，副局長李夏茵快測陰性

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

