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28/11/2022 07:50

《國金頭條》感恩節後科技股受壓，黑色星期五美匯小幅走高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》感恩節假期結束，在市道未如理想及科技股拖累下，美股於節
後的黑色星期五（２５日）各自發展。道指上漲１５２﹒９７點，但納指和標普５００均小幅下
跌。
　　美股上周五開市半日，道指漲０﹒４５％，收３４３４７﹒０３。納指跌５８﹒９６點，或
０﹒５２％，收１１２２６﹒３６點。標普５００跌１﹒１４點，或０﹒０３％，收
４０２６﹒１２點。不過，道指周線升１﹒７８％，標普升１﹒５３％，納指亦升０﹒７２％。
　　感恩節後的黑色星期五是美國零售業重要日子，但受惡劣天氣和通脹影響，當日各地門市人
流稀落。且科技股全面受壓，其中蘋果因１１月ｉＰｈｏｎｅ產能受鄭洲富士康工潮影響，股價
跌１﹒９６％。此外，暴雪在美國面對反壟斷訴訟，跌４﹒０７％。
　　美匯指數小幅走高，紐約尾盤漲０﹒１３％，至１０５﹒９５。不過，市場料聯儲局將於下
月放緩加息步伐，美匯周線跌０﹒９％。其中，美元兌日圓一周累積貶０﹒９％，最新報
１３９﹒３６。
　
＊期油連跌３周，紐約期金止跌＊
　
　　期油價格上周五收低，一周跌幅近５％，為連續第３周下挫。其中，紐約期油單日跌
２﹒１％，收每桶７６﹒２８美元。布蘭特期油跌２％，收每桶８３﹒６３美元。
　　另一方面，由於市場預料美國聯儲局將軟化鷹派政策，金價持穩，紐約期金報每盎司
１７５４美元，此前一周曾累積下跌０﹒９％。（ｊｆ）

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