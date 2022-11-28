《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３６９０）

《牛熊志選》上周美聯儲公布１１月會議紀錄，顯示大部分官員預計適合放慢加息步伐的時

機將近。但歐央行上周亦公布其１１月貨幣政策會議記錄，顯示委員擔心通脹植根，認為央行需

進一步加息。港股上周五（２５日）偏軟，恒指低開１５點後隨即跌幅擴大，早段跌至

１７４００點水平，及後跌幅收窄。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（２４日）過去５個交

易日，恒指牛證合共錄得約１﹒６４億元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約

１﹒８３億元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主

要在收回價１７０００點至１７２９９點之間，累計相當約１８５４張期指合約；熊證街貨主要

在收回價１８０００點至１８２９９點之間累計了相當約１３０７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降３﹒３個波幅點至２７﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

３﹒８個波幅點至３０﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降２﹒４個波幅點至２４﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降３﹒５個波幅點至

３６﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降４﹒６個波幅點至４０﹒９％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至３０﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒５個波幅點至２７﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至

２３﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降３﹒１個波幅點至３１﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至２３﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降７﹒８個波幅點至４２﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至

２５﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約４５６４萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

美團認購證為行使價約１７５元至１８８元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒９倍至５﹒４

倍；另外，比迪相關認購證及牛證期內錄得約５７４萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

２１３元至２３０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒４倍至７﹒７倍。

至於看淡資金流方面，期內友邦的相關認沽證及熊證合共錄得約１４５９萬元資金淨流入部

署。友邦認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５８元至７４元附近的中期價外條款，實際

槓桿約６倍至７﹒７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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