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28/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股中期形勢須維持向好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和向淡。相信大家都會留意到，港股大市近來於中期形勢與長期形勢上，表現各異。這個現
象可被理解為好友已經成功令中期形勢轉好，攻力卻仍未足夠令長期形勢亦轉好。當利淡消息入
市時，淡友炒家會出擊，好友不想吃眼前虧，會暫作退守，短期形勢因而會轉弱。但只要短期形
勢不從轉弱變為轉淡，中期形勢可維持向好。待進一步轉為顯著向好時，長期形勢亦有望轉好。
　　明天（２９日）為１１月份期貨、期權到期日，本周三（３０日）則為１１月份場外股票期
權到期日；由於現時好淡雙方實力接近，加上大市波幅已從高位回降，若華為、中興等５家中國
企業被美國聯邦通信委員會禁止進口新電信設備的利淡消息沒有令港股顯著下挫，下月後市仍可
看高一線，將恒指帶上更高水平。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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