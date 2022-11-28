《套期保值－蕭猷華》降準利股市，恒指上望１８６００點

《套期保值》國務院總理李克強上周指出，適時運用降準等貨幣政策工具，向實體經濟合理

讓利，人民銀行上周五（２５日）公布，下調存款準備金０﹒２５％，釋放長期資金約５０００

億人民幣。此次降準主要由於內地受疫情升溫影響、經濟數據如「三頭馬車」表現欠佳、樓市復

甦仍未確定，需要透過增加流動性，加上春節臨近，企業資金需求大。

內地面對經濟放緩，疫情蔓延，需求不足，企業融資需求大，這次降準有助緩解資金流，提

升市場活力，加快經濟復甦。另一方面，自第四季開局以來。內地債市顯著調整，產生債券贖回

潮，央行及時釋出寬鬆貨幣政策，除了維護市場穩定，亦可阻斷債市贖回潮的負面影響。

市場預期人民銀行降準之後，接下來減息機會增加，由於近期內地房地產市場仍然低迷，

１２月５日下調ＬＰＲ的可能性加大，加上剛公布的居民消費價格指數低於預期，通過下調房貸

利率，有助推進市場動力，加上內地剛推出支持房地產１６條措施，若配合減息，可達到相輔相

成效果。另一方面，也要關注美聯儲貨幣政策走向，若美聯儲１２月減慢加息步伐，內地降息機

會隨之大增。降準利股市，恒指上望１８６００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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