  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/11/2022 09:21

《套期保值－蕭猷華》降準利股市，恒指上望１８６００點

　　《套期保值》國務院總理李克強上周指出，適時運用降準等貨幣政策工具，向實體經濟合理
讓利，人民銀行上周五（２５日）公布，下調存款準備金０﹒２５％，釋放長期資金約５０００
億人民幣。此次降準主要由於內地受疫情升溫影響、經濟數據如「三頭馬車」表現欠佳、樓市復
甦仍未確定，需要透過增加流動性，加上春節臨近，企業資金需求大。
　　內地面對經濟放緩，疫情蔓延，需求不足，企業融資需求大，這次降準有助緩解資金流，提
升市場活力，加快經濟復甦。另一方面，自第四季開局以來。內地債市顯著調整，產生債券贖回
潮，央行及時釋出寬鬆貨幣政策，除了維護市場穩定，亦可阻斷債市贖回潮的負面影響。
　　市場預期人民銀行降準之後，接下來減息機會增加，由於近期內地房地產市場仍然低迷，
１２月５日下調ＬＰＲ的可能性加大，加上剛公布的居民消費價格指數低於預期，通過下調房貸
利率，有助推進市場動力，加上內地剛推出支持房地產１６條措施，若配合減息，可達到相輔相
成效果。另一方面，也要關注美聯儲貨幣政策走向，若美聯儲１２月減慢加息步伐，內地降息機
會隨之大增。降準利股市，恒指上望１８６００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/11/2022
【虛幣世界】感恩節期間狗狗幣飆升，主流加密貨幣企穩
人氣文章財經熱話25/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績　技術走勢不俗小注炒一轉
人氣文章中國故事25/11/2022
《神州經脈》降準呼之欲出　個人養老金制啟動　疫情累滬指僅微升
人氣文章財經熱話25/11/2022
獲內銀打救兼憧憬降準　內房升勢持續水泥股跟升　可跟炒一轉？
人氣文章財經熱話25/11/2022
《下周部署》阿里健康中期業績出爐 美國就業報告預示利率走向
人氣文章中國故事25/11/2022
《京城近觀》被封控的日子
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金