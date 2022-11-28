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即市新聞

28/11/2022 08:38

《ＩＰＯ反應》３６０數科公開超購１﹒５倍，一手中籤率七成

　　《經濟通通訊社２８日專訊》３６０數科－Ｓ（０３６６０）在港上市，全球發售５５４萬
股Ａ類普通股（授予包銷商超額配股權１５％），明日（２９日）掛牌，今日公布招股結果，香
港公開發售共有３２１６份有效申請，股份超購１﹒４６倍，一手５０股中籤率７０﹒０２％，
認購２手穩中１手，認購２８萬股的「頭錘飛」有１張，中籤率５８﹒３％。國際配售初步提呈
超購約４﹒３倍。香港及國際發售比例最終維持１比９。
　　該股上市定價為５０﹒０３元，比招股發售價上限８８﹒８元低出近４４％，淨籌約１﹒７
億元。上市聯席保薦人花旗集團及中金公司。
　　該股美國存託股（每股代表兩股普通股）在納斯達克上市交易，代碼「ＱＦＩＮ」。美國存
託股上周五（２５日）收報１３﹒２２美元，相當於１０３﹒１４港元，對應普通股每股
５１﹒５７港元。
　　該集團是於２０１６年成立的中國信貸科技平台，提供全方位的科技服務，包括在貸款生命
周期中協助金融機構、消費者及小微企業，服務包括獲取借款人、初步信用評估、資金匹配及貸
後服務，並以３６０借條應用程序為主要用戶介面。（ｍｈ）

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