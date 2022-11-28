恒指半日收跌３４８點報１７２２５，碧服收挫逾９％藍籌最弱

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報１７２２５，跌３４８點或１﹒９８％，主

板成交７０７億元。恒生中國企業指數報５８４１，跌１２９點或２﹒１６％。恒生科技指數報

３４２０，跌７９點或２﹒２８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２６８元，跌５元或１﹒８３％，成交５９﹒３２億元；美團收

報１３７﹒６元，升１元或０﹒７３％，成交４０﹒７６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７２﹒１元

，跌２﹒６５元或３﹒５５％，成交２６﹒５４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團

及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

人行降準釋放資金，但內房及物管股反高潮，錄得顯著跌幅，碧桂園服務（０６０９８）收

跌９﹒２４％，報１７﹒２８元，該股成交約５４５１萬股，涉資９﹒４９億元，盤中高見

１８﹒２４元，最低見１７﹒０８元；碧桂園（０２００７）跌５﹒１６％，收報２﹒９４元；

龍湖（００９６０）跌５﹒０３％，收報２０﹒７５元。（ｋｙ）

