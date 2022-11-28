《談國論企－黎偉成》台灣地區選果顯渴求和平謀經濟

《談國論企》中國台灣地區於２０２２年１１月２６日的「九合一」選舉，當地民進黨在已

選的２１個縣市長中僅獲５席，顯示頗不少投票者對民進黨僅謀「台獨」行徑有愈來愈強烈的質

疑，對渴求和平及務實防控惡疫、發展經濟、惠顧民生。要是民進黨不痛定思痛逐步「減獨」甚

至最終「棄獨」，專注民生，相信難在台灣繼續立足；而兩岸和平統一、謀共同發展，是中華民

族之夢，冀夢能圓。



＊民進黨只搞「台獨」不顧抗疫和民生遂告敗選＊



來自台灣當局選務主管機關的點票統計顯示，台灣地區基層公職人員「九合一」選舉，已產

生的２１個縣市長結果，為：中國國民黨獲１３席，民進黨獲５席，民眾黨獲１席，另有２席為

無黨藉人士，而嘉義市市長選舉因故延期，可見民進黨在台灣地區的政治和管治力量，大為縮減

，理由有：

基本問題，當然為（一）民進黨無心無力管治台灣地區，特別是（Ｉ）在防控新冠肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９惡疫，使台灣的民眾健康甚至經濟面對更大的壓力和挑戰。此與台灣當局的防

控惡疫政治化，而非務實專業，有相當重大的負面影響；君不見，台灣於２０２０年有一段時間

是「抗疫優等生」，卻因美歐等地不分配疫苗予台，而民進黨又拒用大陸生產的疫苗，遂出現疫

情不斷惡化的劣果。

正正因為（ＩＩ）惡疫未控，台灣的經濟面對頗不少困難和威脅。即使台灣地區中經院發布

的資料，估計當地境內生產總值ＧＤＰ於２０２２年或達３﹒３１％，表現「風光」，但這是在

２０２０年及２０１２年連續兩年負增長的超低基礎下的變化，難以言好；尤其是台灣的消費物

價指數ＣＰＩ於年內達致３﹒０２％，較２０２１年的１﹒９７％增幅要高１﹒０５個百分點，

乃受輸入通脹之使然，而國際能源、資源價格高漲，對台灣的通脹和經濟有負面影響。

最重要的是（二）於１１月２６日晚口頭表會辭去民進黨主席之職的蔡英文，多年來一直從

多方面謀求「台獨」劣行，尤其是其連任的最近兩年，使台灣海峽兩岸的關係日益緊張，對台灣

當地的政治經濟造成相當惡劣的效應，其中最大問題當然是（１）蔡讓美國民主黨人的美國眾議

院長佩洛西鼠竄台北，嚴重挑戰大陸對台的主權問題，遂使大陸在最近好幾個月幾乎每日派艦艇

、戰機巡戈台海，和頻頻發射導彈，作出常態的維護台灣主權的軍事演練，使台島民眾受到困擾

的同時，不欲「武統「而力渴和平。由是「獨」否？不是台灣民眾的的首要要求，和平乃眾望；

此說可見於，是此台灣地區選舉的投票者多了，年輕人的投票更相當湧躍，而民進黨敗了，便由

是可見一斑。

要說（２）台灣民眾力求兩岸和平願望日高，其中重要原因為：大陸對台胞的政策，相當良

好和友善。君不見，有很不少台灣中、青年人，近年赴大陸求學、就業、做投資、搞生意，只要

合法合理，每都有良好的發展機會，亦有頗不少取得理想的回報，此為在台的中青年人改變對大

陸觀感的重要因素。



＊大陸惠台政策落實見效對台胞有正面影響＊



必須認真解讀的，有（三）國務院國台辦、國新辦於８月１０日發表《台灣問題與新時代中

國統一事業》白皮書，提出「和平統一、一國兩制」是「解決台灣問題的基本方針，也是實現國

家統一的最大佳方式」的同時，還詳細具體地闡述在兩岸統一後台灣同胞所得到的實實在在好處

，特別是可以作為特別行政區實行高度自治，在經濟、民生、財政、文化以至在國家批准下參與

國際事務。中國政府保持足夠耐心和包容心團結台胞以一統祖國。

此為台灣地區這次「九合一」選舉結果的其中一個重要影響因素。

國家主席習近平於１１月１４日到印尼巴峇島３０國集團領導人第１７次峰會，剛抵埗便應

邀與美國總統拜登會晤時，指出「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，並敦促對方「

希望美方將總統先生的承諾落到實處」，是更為明確的嚴重警告。是為推動中美關係重回健康穩

定發展軌道的核心基礎。即使拜登應該聽得明，也需要花時間及其美方人員消化，始能把承諾正

確及逐步落到實處，須時而為之。

尤其是中國台灣只是美國一眾政客、政棍反共反華的其中一隻棋子，如美國佬覺得花氣力搞

「台局」無甚效益，轉而搞其他問題，多年力搞「台獨」的民進黨，不好好思考，認真研究、分

析和判斷，逐步作出改變，能夠生存的空間，也就愈來愈有限。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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