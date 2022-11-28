《中概異動》美團低開近６％，第三季經調整虧轉盈３５﹒３億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》科技股開市受壓。美團（０３６９０）現價跌５﹒５６％，報

１２９元，該股成交約１９３萬股，涉資２﹒４９億元；騰訊（００７００）跌５﹒１３％，報

２５９元；阿里（０９９８８）跌５﹒５５％，報７０﹒６元；小米（０１８１０）跌

４﹒８５％，報９﹒０３元。

美團公布，集團截至今年９月３０日止第三季錄得純利１２﹒１７億人民幣，而去年同期錄

虧損９９﹒９４億人民幣，遠勝市場預期。以非國際財務報告準則計量，經調整純利為

３５﹒２７億人民幣，而去年同期則錄得虧損５５﹒２７億人民幣，遠勝預期；經調整

ＥＢＩＴＤＡ為４８﹒０１億人民幣，而去年同期為經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損４０﹒６２億人民

幣。

期內，集團收入６２６﹒１９億人民幣，按年增２８﹒２％；經營溢利９﹒８８億人民幣，

對比去年同期為虧損１０１﹒０３億人民幣。

現時，恒生指數報１７０００，跌５７３點或跌３﹒２６％，主板成交３０﹒０３億元。國

企指數報５７５１，跌２１９點或跌３﹒６７％。恒生科技指數報３３４３，跌１５７點或跌

４﹒４９％。

即月期指新報１６９７４，跌５９７點，低水２６點。即月國指期貨報５７３６，跌２３７

點，低水１６點。即月科指期貨新報３３２５，跌１７９點，低水１８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １２９元 跌５﹒５６％

騰訊（００７００） ２５９元 跌５﹒１３％

阿里（０９９８８） ７０﹒６元 跌５﹒５５％

小米（０１８１０） ９﹒０３元 跌４﹒８５％

京東集團（０９６１８） １８５元 跌６﹒８９％

港交所（００３８８） ２７６元 跌４﹒０３％

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（ｅｒ）

