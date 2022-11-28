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28/11/2022 09:28

《中概異動》美團低開近６％，第三季經調整虧轉盈３５﹒３億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》科技股開市受壓。美團（０３６９０）現價跌５﹒５６％，報
１２９元，該股成交約１９３萬股，涉資２﹒４９億元；騰訊（００７００）跌５﹒１３％，報
２５９元；阿里（０９９８８）跌５﹒５５％，報７０﹒６元；小米（０１８１０）跌
４﹒８５％，報９﹒０３元。
　　美團公布，集團截至今年９月３０日止第三季錄得純利１２﹒１７億人民幣，而去年同期錄
虧損９９﹒９４億人民幣，遠勝市場預期。以非國際財務報告準則計量，經調整純利為
３５﹒２７億人民幣，而去年同期則錄得虧損５５﹒２７億人民幣，遠勝預期；經調整
ＥＢＩＴＤＡ為４８﹒０１億人民幣，而去年同期為經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損４０﹒６２億人民
幣。
　　期內，集團收入６２６﹒１９億人民幣，按年增２８﹒２％；經營溢利９﹒８８億人民幣，
對比去年同期為虧損１０１﹒０３億人民幣。
　　現時，恒生指數報１７０００，跌５７３點或跌３﹒２６％，主板成交３０﹒０３億元。國
企指數報５７５１，跌２１９點或跌３﹒６７％。恒生科技指數報３３４３，跌１５７點或跌
４﹒４９％。
　　即月期指新報１６９７４，跌５９７點，低水２６點。即月國指期貨報５７３６，跌２３７
點，低水１６點。即月科指期貨新報３３２５，跌１７９點，低水１８點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　１２９元　跌５﹒５６％
　　騰訊（００７００）　　　　２５９元　跌５﹒１３％
　　阿里（０９９８８）　　　７０﹒６元　跌５﹒５５％
　　小米（０１８１０）　　　９﹒０３元　跌４﹒８５％
　　京東集團（０９６１８）　　１８５元　跌６﹒８９％
　　港交所（００３８８）　　　２７６元　跌４﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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