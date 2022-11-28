  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/11/2022 12:31

《午市前瞻》５０天線支持佳惟須觀望，美團遭減持勢難破１４０元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報１７２２５，跌３４８點或１﹒９８％，主
板成交７０７億元。恒生中國企業指數報５８４１，跌１２９點或２﹒１６％。恒生科技指數報
３４２０，跌７９點或２﹒２８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報２６８元，跌５元或１﹒８３％，成交５９﹒３２億元；美團收
報１３７﹒６元，升１元或０﹒７３％，成交４０﹒７６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７２﹒１元
，跌２﹒６５元或３﹒５５％，成交２６﹒５４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團
及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　人行降準釋放資金，但內房及物管股反高潮，錄得顯著跌幅，碧桂園服務（０６０９８）收
跌９﹒２４％，報１７﹒２８元，該股成交約５４５１萬股，涉資９﹒４９億元，盤中高見
１８﹒２４元，最低見１７﹒０８元；碧桂園（０２００７）跌５﹒１６％，收報２﹒９４元；
龍湖（００９６０）跌５﹒０３％，收報２０﹒７５元。
　
＊連敬涵：內地情況或影響５０天線支持力度＊
　
　　防疫措施收緊引發多地民眾不滿情緒，恒指跌５７３點以１７０００整數開市，開市後數分
鐘更曾擴大跌幅至超過７００點，但５０天線附近有明顯支持力度，跌幅逐步收窄至逾３００點
。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今日低開回升證明５０天線有不錯
支持力度，若今日能守住１６８００至１６９００亦較為有利後市。
　　但目前內地情況去向未明，如果行動進一步擴大，對大市不利影響亦會加大，尤其外資正觀
望各方的回應和對策，加上明日為期指結算日，短期波動較大。他認為目前應多觀望一兩日，始
終目前仍是升市，是否真正轉勢仍要觀望事態發展。
　
＊美團第四季不樂觀兼遭減持不利股價＊
　
　　美團（０３６９０）第三季純利１２﹒１７億元人民幣，而去年同期錄虧損９９﹒９４億元
人民幣，遠勝市場預期；今早受市況拖累低開近６％，但隨後有資金流入，翻盤一度轉升逾２％
，但升抵１４０元阻力明顯。連敬涵指美團業績亮眼，更是ＡＴＭ中最好一隻，但業績只是過去
表現，美團管理層已預告第四季業務的疫情影響將會擴大，加上騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ
已預告將會沽出「派息」所獲股份，即使美團發起對話也未必能力挽狂瀾，料１４０元較難突破

　　針對目前內地情況，連敬涵指事故後中央未有正式回應，而官媒仍維持「堅持動態清零」口
號，預計防疫措施暫未有放寬空間。但目前上證綜合指數仍守住３０００，若情況未進一步惡化
，事件有望逐步消化。（ｈｃ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/11/2022
《午市前瞻》50天線支持佳惟須觀望 美團遭減持勢難破140元
人氣文章財經熱話28/11/2022
【後市走勢】如看好後市　港交所回吐宜趁低撈？
人氣文章大行報告28/11/2022
【大行炒D乜】美團虧轉盈　大行點睇？一表盡掌握！
人氣文章開市Good Morning28/11/2022
溫傑：恒指若補回16138－16829上升裂口　反彈浪或已完結
人氣文章財經熱話28/11/2022
【虛幣世界】感恩節期間狗狗幣飆升，主流加密貨幣企穩
人氣文章財經熱話25/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績　技術走勢不俗小注炒一轉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金