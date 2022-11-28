《午市前瞻》５０天線支持佳惟須觀望，美團遭減持勢難破１４０元

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報１７２２５，跌３４８點或１﹒９８％，主

板成交７０７億元。恒生中國企業指數報５８４１，跌１２９點或２﹒１６％。恒生科技指數報

３４２０，跌７９點或２﹒２８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２６８元，跌５元或１﹒８３％，成交５９﹒３２億元；美團收

報１３７﹒６元，升１元或０﹒７３％，成交４０﹒７６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報７２﹒１元

，跌２﹒６５元或３﹒５５％，成交２６﹒５４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團

及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

人行降準釋放資金，但內房及物管股反高潮，錄得顯著跌幅，碧桂園服務（０６０９８）收

跌９﹒２４％，報１７﹒２８元，該股成交約５４５１萬股，涉資９﹒４９億元，盤中高見

１８﹒２４元，最低見１７﹒０８元；碧桂園（０２００７）跌５﹒１６％，收報２﹒９４元；

龍湖（００９６０）跌５﹒０３％，收報２０﹒７５元。



＊連敬涵：內地情況或影響５０天線支持力度＊



防疫措施收緊引發多地民眾不滿情緒，恒指跌５７３點以１７０００整數開市，開市後數分

鐘更曾擴大跌幅至超過７００點，但５０天線附近有明顯支持力度，跌幅逐步收窄至逾３００點

。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今日低開回升證明５０天線有不錯

支持力度，若今日能守住１６８００至１６９００亦較為有利後市。

但目前內地情況去向未明，如果行動進一步擴大，對大市不利影響亦會加大，尤其外資正觀

望各方的回應和對策，加上明日為期指結算日，短期波動較大。他認為目前應多觀望一兩日，始

終目前仍是升市，是否真正轉勢仍要觀望事態發展。



＊美團第四季不樂觀兼遭減持不利股價＊



美團（０３６９０）第三季純利１２﹒１７億元人民幣，而去年同期錄虧損９９﹒９４億元

人民幣，遠勝市場預期；今早受市況拖累低開近６％，但隨後有資金流入，翻盤一度轉升逾２％

，但升抵１４０元阻力明顯。連敬涵指美團業績亮眼，更是ＡＴＭ中最好一隻，但業績只是過去

表現，美團管理層已預告第四季業務的疫情影響將會擴大，加上騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ

已預告將會沽出「派息」所獲股份，即使美團發起對話也未必能力挽狂瀾，料１４０元較難突破

。

針對目前內地情況，連敬涵指事故後中央未有正式回應，而官媒仍維持「堅持動態清零」口

號，預計防疫措施暫未有放寬空間。但目前上證綜合指數仍守住３０００，若情況未進一步惡化

，事件有望逐步消化。（ｈｃ）

