《娥姐錦囊－張賽娥》加價熱潮通脹升，港府派錢宜直接

《娥姐錦囊》雖然本港通脹率由９月的４﹒４％回落至１０月的１﹒８％，但近日兩電及公

共交通營運商相繼申請加價，預示普羅大眾生活成本增加，加上疫情損害經濟，港府或需延續紓

困措施。若再派錢，建議不再局限於消費券，可考慮轉用簡單直接方式，既可減低行政費，亦可

讓市民更彈性地運用。

儘管香港通脹壓力不如歐美嚴重，但仍存在局部通脹問題，除了疫情下，租金回落以及部分

行業因市道太差而未有加價外，其他公用事業、交通、民生及食物價格趨升，市民可支配收入減

少，將對本地消費和整體經濟造成影響。

近日中電及港燈分別申請明年加電費１９﹒８％及４５﹒６％，有議員批評兩電賺盡８％管

制利潤，但政府必須尊重合約精神，只可無奈接受，而兩電作為上市公司，也要向小股東交代，

加價可以理解，只盼兩電在艱難時勢下考慮做多一步，待下次再檢討利潤管制政策時，政府可以

酌量平衡。

面對巴士、的士申請加價，有人建議其他公共交通工具應如港鐵般設立票價調整機制，但政

策宜維持政策穩定性，在尊重契約精神下，應待政策到期後方行檢討。

百物騰貴加上疫情未止，估計財政司司長陳茂波在明年初預算案中或要推出針對性紓困措施

，本港財赤或因此擴大，但儲備本應在經濟困難時動用，若下次港府派錢，宜略為鬆手，派錢用

途不僅限於消費，亦可用以支付其他生活開支，而簡化篩選程序，也可減低行政開支，即使多交

稅的富裕人士也獲派錢亦無坊。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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