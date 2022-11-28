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即市新聞

28/11/2022 16:25

《美元走勢－羅明立》前景未明，料美元維持區間窄幅波動

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３８﹒２３　１３９﹒４３　１３７﹒７６
　　歐元╱美元　１﹒０３７２　１﹒０３９５　１﹒０３３８
　　英鎊╱美元　１﹒２０６５　１﹒２０９３　１﹒２０２２
　　美元╱瑞郎　０﹒９４５７　０﹒９４８０　０﹒９４４２
　　美元╱港元　７﹒８２１４　７﹒８２１７　７﹒８０９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美元在感恩節假期後的淡靜交投中全面走高，但仍保持在數月低位附近，聯儲
局放緩政策緊縮步伐的前景對美元造成壓力。隨著能源價格逐步走低，市場預期美國通脹很可能
已經見頂，從而降低了聯儲局繼續大幅收緊政策的必要性。上周末，委內瑞拉政府表示與國內反
對派達成了一項廣泛協議，打破政治僵局，隨後美國允許美國主要石油生產商重啟在委內瑞拉的
營運。此舉將大幅增加委內瑞拉的原油出口，一定程度上填補俄羅斯石油被封鎖的空缺，緩解了
供應面的擔憂，進一步推低能源價格。美元指數近幾日持續在１０６關口附近徘徊，市場正密切
關注本周的重要數據表現和央行官員講話。
　　上周三（２３日）公布的ＦＯＭＣ　１１月會議記錄顯示，大多數投票委員都認為，放慢加
息步伐可能很快實現。本周將有多位聯儲局官員發表講話，包括主席鮑威爾，或將暗示下一步的
政策方向。而周五（２日）也將公布１１月非農就業數據，由於政策效果的滯後性，早前幾次連
續大幅加息的效果很可能在本次非農數據上有明顯反映。新公布的１１月美國標準普爾全球
ＰＭＩ下滑至４６﹒３，表明商業活動收縮，市場擔憂，美國經濟將進一步陷入可能的衰退。在
前景未明朗的情況下，預料美元仍將維持區間窄幅波動，靜待政策方向。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０３８０　１﹒０２００　１﹒０４３０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　賣出英鎊　１﹒２１００　１﹒２０００　１﹒２１５０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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