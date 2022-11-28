《美元走勢－羅明立》前景未明，料美元維持區間窄幅波動

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３８﹒２３ １３９﹒４３ １３７﹒７６

歐元╱美元 １﹒０３７２ １﹒０３９５ １﹒０３３８

英鎊╱美元 １﹒２０６５ １﹒２０９３ １﹒２０２２

美元╱瑞郎 ０﹒９４５７ ０﹒９４８０ ０﹒９４４２

美元╱港元 ７﹒８２１４ ７﹒８２１７ ７﹒８０９２

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《美元走勢》美元在感恩節假期後的淡靜交投中全面走高，但仍保持在數月低位附近，聯儲

局放緩政策緊縮步伐的前景對美元造成壓力。隨著能源價格逐步走低，市場預期美國通脹很可能

已經見頂，從而降低了聯儲局繼續大幅收緊政策的必要性。上周末，委內瑞拉政府表示與國內反

對派達成了一項廣泛協議，打破政治僵局，隨後美國允許美國主要石油生產商重啟在委內瑞拉的

營運。此舉將大幅增加委內瑞拉的原油出口，一定程度上填補俄羅斯石油被封鎖的空缺，緩解了

供應面的擔憂，進一步推低能源價格。美元指數近幾日持續在１０６關口附近徘徊，市場正密切

關注本周的重要數據表現和央行官員講話。

上周三（２３日）公布的ＦＯＭＣ １１月會議記錄顯示，大多數投票委員都認為，放慢加

息步伐可能很快實現。本周將有多位聯儲局官員發表講話，包括主席鮑威爾，或將暗示下一步的

政策方向。而周五（２日）也將公布１１月非農就業數據，由於政策效果的滯後性，早前幾次連

續大幅加息的效果很可能在本次非農數據上有明顯反映。新公布的１１月美國標準普爾全球

ＰＭＩ下滑至４６﹒３，表明商業活動收縮，市場擔憂，美國經濟將進一步陷入可能的衰退。在

前景未明朗的情況下，預料美元仍將維持區間窄幅波動，靜待政策方向。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０３８０ １﹒０２００ １﹒０４３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２１００ １﹒２０００ １﹒２１５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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