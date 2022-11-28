港交所推出恒生科技指數期貨期權，豁免首６個月證監會徵費

《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）宣布，推出恒生科技指數期貨期權，提

供交易費折扣優惠，直至另行通知，並豁免首６個月的證監會徵費。此外，對現有恒生科技指數

衍生產品進行多項優化。

今日開始交易的恒生科技指數期貨期權將與現行的其他恒生指數系列衍生產品互補。持有期

貨期權的投資者將可在有關期貨合約結算前，於港交所的市場上對相應的期貨倉位進行風險管理

。

截至今年１１月２３日，香港交易所的期貨期權（恒生指數期貨期權及恒生中國企業指數期

貨期權）在１１月的日均成交量達４８２２０張合約，較２０２１年的日均成交量４０７２張大

幅躍升。期貨期權合併未平倉合約量在１１月亦一度超過１１１﹒９萬張，名義價值達５２０億

美元。

港交所營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，今天推出恒生科技指數期貨期權，並對恒生科

技指數衍生產品交易作出其他優化，將為全球投資者提供更多選擇及彈性，讓他們有效地就持倉

進行風險管理。



＊將恒生科技指數期權納入收市後交易時段＊



港交所同時宣布，由今天起，將恒生科技指數期權納入收市後交易時段。在環球市況波動帶

動下，收市後交易時段的交易顯著提升。截至今年１１月２２日，收市後交易時段今年的日均交

易量為１０７１９１張合約，較２０２１年全年的６８７１７張合約增加５６％。

此外，今天起將增加恒生科技指數期貨及恒生科技指數期權的可供交易合約月份，為投資者

提供更全面的合約年期選擇，配合投資人士的交易及風險管理需要。恒生科技指數期貨自

２０２１年推出以來非常受投資者歡迎，日均交易量由２０２１年的１４７１８張大幅增加

３８９％至２０２２年１１月２２日的７１９６７張合約，並於２０２２年１０月及１１月先後

創出單日成交及未平倉合約紀錄新高。（ｂｉ）

