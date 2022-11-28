《本港經濟》出口貨值連跌六個月，十月跌幅擴至１０﹒４％遜預期

《經濟通通訊社２８日專訊》本港出口貨值連跌六個月。政府統計處宣布，今年１０月商品

整體出口貨值為３７４７億元，按年下跌１０﹒４％，較９月跌９﹒１％及預測跌８％為差。

１０月商品進口貨值為３９５５億元，按年跌１１﹒９％，跌幅亦比預估的６﹒４％大，而９月

數字則跌７﹒８％。１０月份錄得有形貿易逆差２０９億元，相等於商品進口貨值的５﹒３％。



＊首十個月出口貨值按年跌４﹒４％＊



今年首十個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌４﹒４％。同時，商品進口貨值下跌

３﹒７％。今年首十個月錄得有形貿易逆差３１５５億元，相等於商品進口貨值的７﹒６％。

經季節性調整的數字顯示，截至今年１０月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨

值下跌６﹒３％。同時，商品進口貨值下跌８﹒３％。



＊港府料本港出口繼續承受巨大壓力＊



政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸依然受阻下，今年１０月商品出口貨值按

年進一步明顯下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市

場的出口表現減弱。展望未來，主要先進經濟體通脹高企及貨幣政策進一步收緊，將於短期內繼

續壓抑環球需求，香港的出口表現會繼續承受巨大壓力。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

