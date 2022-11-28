  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/11/2022 16:31

《本港經濟》出口貨值連跌六個月，十月跌幅擴至１０﹒４％遜預期

　　《經濟通通訊社２８日專訊》本港出口貨值連跌六個月。政府統計處宣布，今年１０月商品
整體出口貨值為３７４７億元，按年下跌１０﹒４％，較９月跌９﹒１％及預測跌８％為差。
１０月商品進口貨值為３９５５億元，按年跌１１﹒９％，跌幅亦比預估的６﹒４％大，而９月
數字則跌７﹒８％。１０月份錄得有形貿易逆差２０９億元，相等於商品進口貨值的５﹒３％。
　
＊首十個月出口貨值按年跌４﹒４％＊
　
　　今年首十個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌４﹒４％。同時，商品進口貨值下跌
３﹒７％。今年首十個月錄得有形貿易逆差３１５５億元，相等於商品進口貨值的７﹒６％。
　　經季節性調整的數字顯示，截至今年１０月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨
值下跌６﹒３％。同時，商品進口貨值下跌８﹒３％。
　
＊港府料本港出口繼續承受巨大壓力＊
　
　　政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸依然受阻下，今年１０月商品出口貨值按
年進一步明顯下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市
場的出口表現減弱。展望未來，主要先進經濟體通脹高企及貨幣政策進一步收緊，將於短期內繼
續壓抑環球需求，香港的出口表現會繼續承受巨大壓力。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪28/11/2022
【專訪】陶冬：中國大手減持美債有因（有片）
人氣文章中國故事28/11/2022
《神州經脈》單日陽性破4萬　降準失靈A場軟　避險升溫人幣跌
人氣文章財經熱話28/11/2022
人行降準幅度無驚喜趁消息出貨　內銀比內房更值博
人氣文章生財有道28/11/2022
【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘　大新12個月5.2厘
人氣文章市場動向28/11/2022
新興市場綠色債券潛力不可小覷
人氣文章FOCUS28/11/2022
【FOCUS】「存亡牌」效用遞減　民進黨遭滑鐵盧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金