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28/11/2022 19:15

《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，嗶哩嗶哩公布業績

　　《經濟通通訊社２８日專訊》歐元區公布消費者信心指數，及嗶哩嗶哩公布業績，料為周二
（２９日）市場焦點。
　
＊歐洲央行執委發表講話，德國公布ＣＰＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍對美國進行國事訪問，會晤美國總統拜登；北大西
洋公約組織（ＮＡＴＯ）外長會晤，重點討論俄烏戰爭。周二本港時間４：０５ｐｍ，歐洲央行
副總裁德金多斯在一個金融會議致開幕詞。４：３５ｐｍ，德國經濟部長哈貝克在一個行業會議
上講話。晚上８：３５ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩參加關於「政策解決方案、財政
和貨幣」的小組討論。９：３０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。
　　數據方面，周二本港時間７：３０ａｍ，日本公布１０月失業率，料由２﹒６％降至
２﹒５％。本港時間７：５０ａｍ，日本公布１０月零售銷售，月率升幅料由１﹒５％收窄至
１％，年率升幅料由４﹒８％擴大至５﹒１％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費
者信心指數。本港時間９：００ｐｍ，德國公布１１月消費者物價指數，月率料由０﹒９％逆轉
至下滑０﹒２％，年率升幅料維持於１０﹒４％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩（０９６２６）等。（ｗａ）

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