《小傳日記》六大賭場全部過骨，大馬雲頂輸乜？

《小傳日記》今日魚缸都幾得人驚，魚缸今朝最多試過嚇跌７００幾點，不過穿完５０天線

之後就慢慢升返上嚟，最終全日只係跌２００幾點。

今朝大部分藍戰士仆直嗰陣，濠賭股反而就逆市向上，因為終於有驚無險，馬交政府公布賭

牌爭櫈仔結果，原有６間賭場算係成功續牌，獲發博彩經營批給臨時判給，而過江龍大馬雲頂集

團旗下ＧＭＭ就踢館失敗。

其實孖屐普遍都預期係原有嗰６間繼續坐穩，因為呢廿年嚟６間賭場都投入咗唔少真金白銀

，加上有唔少馬交市民都係做荷官或者賭場相關工作，萬一是旦一間賭場真係無咗個牌，忽然間

就會有一批人打爛飯碗，係會出現幾大問題。雖然馬交政府無解釋點解雲頂會輸，不過之前都已

經講咗，未來呢１０年都唔會再批博彩用地，變相搞賭場就只可以用原有嘅設施，新公司要入場

都已經無地可以用。

另外，馬交政府都有公布依評分排名嘅批出「臨時判給」名單，排名就係美高梅

（０２２８２）、銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）旗下威尼斯人、新濠

（００２００）、永利（０１１２８）同澳博（００８８０）旗下澳娛綜合。同預期一樣澳博係

最危險嘅一間，而今日升得最勁嘅就係尾二嘅永利，升成一成半。之前都有提到澳博係華資，相

對排包尾都會安全，但係永利係外資，所以尾二入圍可能就較為驚喜，亦都可能係升得特別多嘅

原因。

雖然賭牌風雲叫苦連天有驚無險，不過神州疫情反覆，防疫政策未知幾時會有轉向，賭場業

績隨時第四季都仲未返到身，追賭股都唔係無風險，請請！



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