《每周華語－黃溢華》管理理論與企業變革

《每周華語》企業管理有其理論，好的管理團隊，可使企業百戰百勝，價值連城。一有閃失

，管理不善，大企業再「大」也可陰溝裏翻船！企業全球化，因而企業結構極為重要：不可以出

現「火燒連環船」。



企業必須有好的管理，才可以面對裏外的各種挑戰，維持競爭力。企業管理說易行難！今天

的企業比１００年前的更為複雜，面對國際化╱全球化，資訊╱科研大躍進，產業不斷變更，地

緣局勢日見左右企業營運，管理者極為被動，工人要求日多，政府政策多變，股東要求更大的利

潤。收購╱合併╱稅制均是管理團隊面對的壓力。



企業理論必須變更，大改革！傳統的管理理論，重點集中在工人╱生產力及企業如何更有效

地營運。個案研究及分析多，但不少與今天企業面對的管理現實脫節了。事實上，１００年前的

企業結構相對今天的簡單。５０年前，即１９７２年左右，全球步入了浮動匯制。美元升跌，左

右企業的競爭力及盈利。美國企業以美元為本，因而美元大升大跌成為企業的新挑戰。



美元兌日圓於二戰之後「訂」為１美元兌３６０日圓。１９７２年之後，日圓開始升值。

１９７３年╱１９７８年等等，油價大升，美國汽車業的車子用汽油太多，日本車用汽油少，因

而於美國大賣！１９８３年國際油價大升１０年，日本汽車全球大賣，且日本企業當時有自身的

品質管理，又平又好用之下，美國三大汽車業「一敗再敗」。最終美政府「出招」，「推」升日

圓由２００╱２５０日圓兌１美元至１２０╱１３０日圓兌１美元水平。日本車不再便宜，但日

本企業管理得宜，壓縮成本，日圓大升，日本車子仍可「便宜」地於各地出售。



日圓升至８３╱８５兌１美元，日本車子仍未見於美國巿場消失。現實是，美企業自身成本

管理不善，工會太大使成本壓不下來等等，日本車產業仍可生存，英國╱歐洲的汽車產業亦不是

日本同行的對手。不久前Ｐｏｒｓｃｈｅ上巿，仍說明歐洲產業有生存能力。企業管理百變，無

「不變」的理論。大企業也好，細企業也好，均要管理者及時改革，否則對手便可有機可乘了。



近大半年，美匯大升、美息一再上調，那麼企業如何是好？！退「ＱＥ」再加上加息，成本

大升，又有全球疫情，全球化倒退之中，企業由裏到外，巿場╱成本╱付運等等大變，消費力下

降，由大企業「３Ｍ」到「Ｓｍａｌｌ Ｃａｐ」的「ＷＤ－４０」均面對前所未有的考驗。「

ＷＤ－４０」產品全球仍好賣，但美匯大升無影響嗎？真的無對手嗎？而「３Ｍ」產品╱科研多

元化多年，相對「ＷＤ－４０」產品分散風險好，但仍有巨大的經營壓力：不進則退呢！



管理理論甚多，企業亦有很多部門及分支。巿務推廣，比產品開發重要嗎？無產品那有巿務

推廣？無酒店需求亦無巿務推廣存在。今天Ａｐｐｌｅ會高價買入英國球隊曼聯嗎？或許是一傳

聞，但「Ａｐｐｌｅ加球隊」會使管理更為複雜嗎？事實上，「ＷＤ－４０」只有一重要收入的

產品？需要更多產品嗎？管理甚多「工人╱人才」的團隊不易形成╱組合！因而企業「變」與「

不變」真的要極為小心，不可有失，下錯決定，股東損失巨大。《資深市場人士 黃溢華》



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