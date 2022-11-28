《股語有云－古添力》永利澳門細細粒容易食，中線目標１０銀

《股語有云》澳門新賭牌「７爭６」結果揭曉，現有６大牌主成功「冧莊」，獲當局發出博
彩經營批給臨時判給，有望再續牌１０年，而新加入爭奪賭牌的馬來西亞雲頂集團旗下ＧＭＭ則
未能入選。
對永利澳門（０１１２８）來說，上述消息都係利好消息，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》
數據顯示，過去一個月有逾８８００萬元淨流入永利澳門，過去三個月更有逾３﹒４億元淨流入
。
永利澳門主要於澳門擁有及經營綜合娛樂場度假村，包括永利澳門及永利皇宮。永利澳門有
佔地約２７﹒３萬平方呎的娛樂場、兩間酒店等。永利皇宮於澳門路氹有佔地約４２﹒４萬平方
呎的娛樂場、一間酒店等。
截至今年９月底止三個月，集團經營收益下跌６２﹒９％至１﹒１６億美元，股東應佔虧損
擴大至２﹒４２億美元。於今年６月３０日，集團現金及現金等價物逾８６億美元，借款逾
４６８億美元。
面對新冠疫情持續，旅客減少，賭股面對嘅經營環境當然唔會太樂觀，可能有人會問，既然
寫賭股，點解唔揀金沙（０１９２８）或銀娛（０００２７）呢類龍頭股？添力當然有考慮過，
但金沙及銀娛升幅已相對巨大，反而永利澳門累升相對較小，加上係細細粒容易食之選，當然不
容錯過。
＊數度出現黃金交叉利好訊號＊
技術走勢方面，睇返日線圖，執筆時，永利澳門以小陽燭向上，一度逼近２５０天線水平，
而１０天線先後升穿２０天線、５０天線及１００天線水平，數度出現黃金交叉利好訊號，２０
天線短期內有望升越５０天線，料再現黃金交叉利好訊號，若短線上越２５０天線（現約
５﹒３２元）水平，則視為中長線轉佳訊號。
現水平不妨先買一注，若股價上越２５０天線，再買一注，中線上望１０元，長線則以去年
３月高位１６﹒６８元為最終獲利目標，跌穿２０天線（約４﹒３３元）止蝕。《古添力》（本
欄逢周一、三刊出）
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