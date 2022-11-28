《鍾之日記》怒濤動搖市場，降準利好失靈

《鍾之日記》１１月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



人行宣布１２月５日下調存款準備金率０﹒２５個百分點，惟降準時機及力度合乎預期，利

好或已被提前消化，而受防疫形勢嚴峻、社會不滿情緒升溫影響，部分反映外界對明年春季放寬

防疫限制的預期下降。滬深股市今早震盪低開，滬綜指顯著低開１﹒５％，互聯網、釀酒、房地

產、券商等板塊集體急跌，外資流出，不過午後部分板塊回升，白酒股跌幅大幅收窄，滬指全日

收跌０﹒７５％，報３０７８﹒５５點，深成指跌０﹒６９％，創業板指跌０﹒４６％。

兩市全日成交７５８３億元人民幣，交投氣氛仍弱，僅比上周五（２５日）水平高２﹒５％

，外資早段趁降準落地逃出，午後走資情緒減弱，全日陸股通淨流出約３８億元人民幣。

全國昨日新增本土確診及無症狀感染突破４萬例，達４００５２宗，單日新增人數持續刷新

中國疫情大流行以來新高。不過比起疫情，形勢更嚴峻的是內地市民已對現行的防疫措施產生抵

觸情緒，由烏魯木齊１１２４火災事故引發的悼念活動開始，引發各地群眾對防疫工作的抗議活

動，出現抗議行動的城市包括北京、上海、廣州、武漢、成都和蘭州等。



＊港股曾穿萬七，美團績佳先跌後升＊



港股延續上周五的跌勢。今日低開５７３點，報１７０００，開市初段的數分鐘跌幅曾擴大

至逾７３０點，跌至１６８３３，之後跌幅稍為收窄。半日跌３４８點，報１７２２５。午後跌

幅無再擴大，並成功守在１７０００關以上。

恒指收報１７２９７，跌２７５點或跌１﹒５７％，主板成交１１８２﹒８７億元。國企指

數收報５８７２，跌９８點或跌１﹒６５％。恒生科技指數收報３４３２，跌６７點或跌

１﹒９３％。

美團（０３６９０）上周五公布第三季業績，純利１２﹒１７億人民幣，同比虧轉盈，遠勝

市場預期。股價今早低開５﹒５６％，報１２９元，惟其後不斷有資金流入支撐股價，收市升

２﹒１％，收報１３９﹒４元。



＊官方堅定貫徹動態清零，四大行下跌＊



就在烏魯木齊慘劇後，當地自明天（２９日）起放寬防疫措施，居住地和工作地均為低風險

區的黨政機關、企事業單位工作人員，向所在社區報備，經評估排除風險後，可以點對點上下班

，上班期間不堂食、下班後不聚會、路途中不前往高風險區，嚴格做到閉環管理。雖然看來官方

對防疫安排有所放鬆，但民眾的聲音能否讓社會防疫措施帶來真實改變，仍要看社區會否層層加

碼。

官媒今日凌晨先後發出三篇時評文章，第一篇提到要「盡最大努力為老百姓提供方便」，嚴

禁採用硬質圍擋封堵消防通道，臨時管控時間原則上不超過２４小時，商場超市只能關閉一天等

，不過另外兩篇則繼續圍繞現有的防疫政策作表述，一篇重申方艙醫院是疫情防控的關鍵設施，

另一篇則重申堅定不移貫徹動態清零總方針。

防疫形勢嚴峻，降準對中國資本市場的利好未見影，內地金融股走低，中國平安

（０２３１８）瀉４﹒６％，國壽（０２６２８）跌４﹒１％，四大行齊跌，建行

（００９３９）跌２﹒３％，農行（０１２８８）跌２％，中行（０３９８８）下滑１﹒８％，

工行（０１３９８）同跌１﹒８％。





＊澳門賭牌揭盅，六大牌主大升＊



澳門新賭牌「７爭６」結果揭曉，現有６大澳門賭牌牌主成功「冧莊」，獲當局發出博彩經

營批給臨時判給，有望再續牌１０年，而新加入爭奪澳門賭牌的馬來西亞雲頂集團旗下ＧＭＭ未

能入選，並為現有濠賭股掃除不確定因素。

藍籌濠賭股銀娛（０００２７）全日升０﹒５％，報４３﹒０５元。金沙中國

（０１９２８）飆８﹒４％，報１８﹒８元。美資牌主方面，永利澳門（０１１２８）大升

１５﹒１％，美高梅（０２２８２）升１３﹒１％。另外兩家華資牌主新濠（００２００）升

８﹒２％，澳博（００８８０）升７％。

６大牌主都各自發聲明看好澳門前景，不過同時指出，須與澳門政府落實及訂立博彩經營批

給合同最終條款。澳門政府預期，年底前可完成相關工作，以便新承批公司從明年１月１日起，

依照修改後的博彩法及新合同營運。

券商普遍認為，賭牌結果公布可消除濠賭股前景的不確定性，雖然內地疫情仍反覆，但濠賭

股估值便宜，尤其看好永利澳門股價的反彈力將較其他濠賭股更大。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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