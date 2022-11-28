《融天納地－溫天納》內地年底前有沒有機會減息？

《融天納地》從趨勢看，內地減息在未來仍有可能。國常會貨執報告強調為做好年底前經濟

工作，將提供適宜的流動性環境。故此，後續減息空間仍存，特別是５年期ＬＰＲ減息的機會不

容忽視。在未來鋪墊上，估計後續的著力點是結構性政策工具。降準已落實，減息仍有機，但確

實空間有限，估計後續政策重心是透過結構性貨幣政策工具進一步推動經濟內生動能的復甦。



後續降準對股指和內需型工業領域屬利好，近期內地穩增長信號頻繁。當中，國有六大行在

內地房地產政策上，看似發生了一定的變化，在去年第四季度，因重點房企流動性出現問題，地

產調控政策轉向以穩為主。不過，在「房住不炒」的整體基調下，目前在房地產市場需求端及供

給端持續著力，但側重點則有不同。始終，地產行業仍持續低迷，刺激政策效果有待落實。



與此同時，內地民營房企違約風險呈現，１至１０月房企境內債券淨融資額為負１３９０億

元，境外債淨融資額負４３４億美元，融資環境嚴峻。隨著時間伸延，資金壓力定必擴大。自今

年初，已有２７家房企出現實質性債券違約。每當出現違約事件，債券延期成為存續的唯一解決

方案。



在上列背景下，內地房地產行業挑戰仍巨大，呈現一種「房企資金壓力增加 ＝》交付困難

＝〉需求收縮」的循環。此外，在疫情反復的形勢下，就業、收入及房價預期均在低位。觀望

情緒疊加居民槓桿率已相對較高的背景下，內地居民購房的能力和意願均不足，要扭轉房地產市

場，仍面臨一定的挑戰。在目前疫情頻繁散發的情況下，對地產開工及銷售帶來一定的影響，全

面復甦的時機仍有待確定。在未來展望上，估計穩經濟政策將持續加碼。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



