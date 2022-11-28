《陶冬天下－陶冬》聖誕銷情傳佳音，聯儲重啟惹關注

《陶冬天下》感恩節假期，縮減了風險資產市場的成交量，但是並不能縮減投資者增加風險

權重的興趣。聯儲重設加息路徑，繼續成為市場的熱門交易主題，這一點體現在債市的風險偏好

，資金湧向高收益債，尤其是垃圾債市場，增加風險權重也令全球股市一片造好。美國進入了耶

誕節銷售旺季，初步的市場回饋是消費還算熱鬧，但零售商需要打大折扣才能成交。歐洲央行和

英格蘭銀行先後有官員出場，試圖降低市場對利率政策轉向的預期。美元指數繼續著２００９年

以來最深的月度下跌，英鎊反彈尤其令人矚目。ＯＰＥＣ＋否認增加石油產量５０萬桶，可是油

價持續低迷。中國人民銀行下調了存款準備金率２５點。東京核心ＣＰＩ創４０年新高。



Ｆｅｄ Ｐｉｖｏｔ（聯儲重設）成為市場的焦點，資金預期美國的貨幣政策進入了換擋期

。剛剛公布的１１月ＦＯＭＣ會議紀要中證實，委員會「相當多數」的成員支持「在不久的時候

調整」加息幅度，為１２月份開會時候將加息從７５點調降到５０點，給出了相當明確的暗示。

既要同時顯示ＦＯＭＣ決策者在利率政策對經濟的影響上，看法有明顯的分歧，一部分擔心加息

可能超出遏制通脹所需的力度，可能催生出經濟衰退，而另一部分則認為需要再觀察政策對遏制

經濟過熱的效果，低烈度加息應該繼續。



會議紀要比較清晰地畫出了「慢而長」的未來加息路徑，大致確認了１２月開始加息減碼，

明年春季暫停加息，觀察政策利率迅速上升到中性水準後經濟活動所受到的影響。這些已被市場

所消化，所以利率掉期最近變化不大，基本維持在５％左右，略高過中性利率水準。



但是無論聯儲還是市場，對春季之後通脹的走勢、利率的走勢，都有比較大的分歧。大家對

供應端通脹已經見頂爭議不大，對需求端通脹的前景就有不同看法，尤其在服務業，而這個牽連

出來的就是工資和物價的螺旋攀升。雖然汽油價格從頂峰回落了，但還處在很高的位置，糧食價

格高企。



誇張的物價上漲，又碰上熾熱的勞工市場，低端工資就持續大幅上漲，成為通脹預期的溫床

。其實，美國經濟現在呈現出嚴重的冷熱不均現象。藍領工人供不應求，白領失業迅速蔓延；消

費還算旺盛，但是房地產價格和成交量就明顯回落。美國房價從今年５月到現在，大致跌了５－

１０％，個別城市跌得更多。



如果就業市場不冷卻，工資上漲勢頭不被逆轉，筆者認為聯儲很難從加息轉為減息，充其量

放慢加息步伐。明年美國進入衰退的機會甚高，可是ＧＤＰ增長並不是聯儲的ＫＰＩ，物價穩定

和充分就業才是其雙目標。為了從需求端紓緩物價壓力，聯儲不介意經歷一場溫和衰退。筆者相

信非農就業需要每月增加少過１０萬人，同時工資零增長或負增長，才能見到聯儲政策轉向。



美國剛剛過完感恩節，一年中最重要的耶誕節黃金銷售期開始了。感恩節後的那天，被稱為

黑色星期五（Ｂｌａｃｋ Ｆｒｉｄａｙ），那一天消費者的購物熱度通常被經濟學家和媒體用

來預測耶誕節銷售的走勢。這是經歷了兩年疫情之後，第一個回歸正常的購物季節。初步回饋顯

示，美國消費者還是願意花錢的，不過就需要減價，甚至大減價。



ＣＮＢＣ報導，黑色星期五一天的線上成交額達到９０億美元，創下了新的歷史記錄。信用

卡萬事達預測，１１和１２月美國零售較上年增長１５％，但是在物價高企的環境下，消費者在

等待大減價。很多消費者一早已經在網上選好聖誕禮物和各類消費品了，放在網上手推車裏，卻

要等到耶誕節大減價開始才付款購買。



零售商的尷尬是庫存太高，所以減價不手軟，玩具類產品和電子類產品，平均有三成左右的

折扣。大型連鎖店沃爾瑪從１１月開始，推出「每個星期五都是黑色星期五」，每星期五都會大

減價。扣除折扣後，零售商的利潤並沒有像銷售那麼強勁。



美國的消費信心，最近有反彈。從密西根大學消費信心指數看，在今年５至７月的時候，曾

經有過一次大跌，當時與聯儲開始連續７５點超大碼加息，以及汽油價格暴漲有關。隨後，消費

者開始習慣於新的利率環境，加上漲工資，消費情緒有所改善。



隨著汽油價格回落，消費情緒穩定住了。汽車對美國多數城市的多數家庭是必需品，汽油開

支是剛性開支。現在平均汽油價格在每加侖３﹒５美元左右，比起７月時候的５美元，已經回落

了不少，但是比起歷史水準仍然高出一大截，漲價幅度遠遠超過工資上漲幅度。除此之外，食品

價格也漲得很凶。這些都是剛性需求，很難削減，於是其它領域的購買力就被擠出了。



以目前的通脹形勢和聯儲的加息幅度，美國的消費信心還能維持在這樣的水準，其實很不錯

了。第一個原因是美國房價近年暴漲，讓美國家庭的資產負債表大幅改善，家庭債務負擔現在是

二十年來最輕的。第二個原因是，政府在疫情期間發了太多支票，扣除通貨膨脹，每人手裏還有

５２００美元，這筆橫財正在從銀行帳戶回流到消費市場。然而，美國房價已經在回落中，超額

儲蓄預計到明年初就差不多花完，所以筆者相信美國消費在明年會遭遇嚴重考驗。



本周有三個資料關注點，１）美國非農就業，預計新增２２﹒５萬，仍然處於過熱狀態，不

過略微降溫有助於聯儲在十二月減少加息力度。注意時薪增長放緩。２）美國核心ＰＣＥ，預計

回落到５％，也有利於Ｆｅｄ Ｐｉｖｏｔ。３）歐元區ＣＰＩ和核心ＣＰＩ，預測分別為

１０﹒７％和５﹒０％。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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