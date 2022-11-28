《國企紅籌》藥明康德（２３５９）控股股東擬沽最多２﹒２％股權

《經濟通通訊社２８日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，實際控
制人控制的股東及一致行動股東計劃減持不超過６５００萬股Ａ股，佔不超過２﹒２％股權，將
於１２月１日至明年５月３１日期間通過競價交易及大宗交易進行。
該集團指，每股作價按市場價格，減持因股東資金需求，而大宗交易的受讓人自受讓Ａ股之
日起６個月內不得轉讓所獲Ａ股。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話25/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績 技術走勢不俗小注炒一轉
|中國故事25/11/2022
《神州經脈》降準呼之欲出 個人養老金制啟動 疫情累滬指僅微升
|財經熱話25/11/2022
獲內銀打救兼憧憬降準 內房升勢持續水泥股跟升 可跟炒一轉？
|財經熱話25/11/2022
《下周部署》阿里健康中期業績出爐 美國就業報告預示利率走向
|中國故事25/11/2022
《京城近觀》被封控的日子
|FOCUS25/11/2022
【FOCUS】內房融資「緊箍咒」偃聲 樓市三疑團仍待解
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰