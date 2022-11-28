《國企紅籌》藥明康德（２３５９）控股股東擬沽最多２﹒２％股權

《經濟通通訊社２８日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，實際控

制人控制的股東及一致行動股東計劃減持不超過６５００萬股Ａ股，佔不超過２﹒２％股權，將

於１２月１日至明年５月３１日期間通過競價交易及大宗交易進行。

該集團指，每股作價按市場價格，減持因股東資金需求，而大宗交易的受讓人自受讓Ａ股之

日起６個月內不得轉讓所獲Ａ股。（ｗｈ）

